Congress Samajwadi Party Alliance: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Legislative Assembly Election 2027) के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पटकथा लिखी जा रही है. इसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता दिल्ली में बैठक कर रहे हैं. ताजा जानकारी यह मिली है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सीट-बंटवारे की बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने मंगलवार (24 नवंबर, 2026) ने कांग्रेस को 26 सीटों का पहला प्रस्ताव दिया है. बताया जा रहा है कि बैठक में कांग्रेस ने 120 सीटों की मांग की थी, जिसमें 50 ऐसी सीटें शामिल हैं जिन पर जीत की प्रबल संभावना है. सीट-बंटवारे को लेकर बातचीत सोमवार को भी दिल्ली में हुई थी.

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए सपा के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि बैठक में जो कुछ भी कहना था वह हमने कल (सोमवार) ही कह दिया था. मैंने उन्हें अपनी तरफ से 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है और मंगलवार को हम फिर से बातचीत करने जा रहे हैं. सपा सांसद राजीव राय ने भी बताया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है. कांग्रेस ने 120 सीटों की मांग की थी, जिसमें 50 ऐसी सीटें शामिल हैं जिन पर जीत की प्रबल संभावना है. दोनों पक्षों के बीच सीट-बंटवारे को लेकर बातचीत सोमवार को शुरू हुई.

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई चर्चा में कांग्रेस ने कुल 120 सीटों की मांग की. बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद 2 नेताओं ने बताया कि यह संख्या कांग्रेस की शुरुआती मांग (181 सीटें) से काफी कम है. कांग्रेस ने अखिलेश यादव की पार्टी से कम से कम 50 ऐसी सीटें भी मांगीं, जिन पर जीत की प्रबल संभावना है.

हर जिले में एक सीट की मांग

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि पार्टी ने सपा से कहा है कि कांग्रेस के पास अभी जो छह लोकसभा सीटें हैं – रायबरेली, सहारनपुर, बाराबंकी, सीतापुर, अमेठी और इलाहाबाद – उनके अंतर्गत आने वाले ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों को कांग्रेस को दिया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने सपा से राज्य के सभी 75 जिलों में से कम से कम एक-एक सीट देने की भी मांग की है. हालांकि, राम गोपाल यादव ने कहा कि सीटों का बंटवारा जीत की संभावना को ध्यान में रखकर किया जाएगा.

नहीं कर रही हूं आंकड़ों की बात : आराधना मिश्रा

राज्य कांग्रेस प्रमुख आराधना मिश्रा ने कहा कि मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रही हूं. आंकड़े मायने नहीं रखते. हमने आपस में इस पर सहमति बना ली है. बैठक बहुत सकारात्मक रही, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अगले दो से चार दिनों में सब कुछ फाइनल कर लेंगे.