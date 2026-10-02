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UP Election 2027: आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष, तो इमरान मसूद को… गांधी जंयती पर कांग्रेस का यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव

UP Chunav 2027: कांग्रेस ने आराधना मिश्रा (मोना) को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. सहारनपुर से MP इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा, पार्टी ने देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है.

By: Shristi S | Published: October 2, 2026 10:03:31 PM IST

गांधी जंयती पर कांग्रेस का यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव
गांधी जंयती पर कांग्रेस का यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव


UP Congress Organizational Reshuffle: उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार गांधी जंयती 2 अक्टूबर 2026 को बड़ा फैसला लिया है.  पार्टी ने आराधना मिश्रा (मोना) को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. सहारनपुर से MP इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा, पार्टी ने देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है.

आराधना मिश्रा प्रतापगढ़ के रामपुर खास असेंबली सीट से कांग्रेस MLA हैं और पहले कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर रह चुकी हैं. वह सीनियर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी की बेटी हैं. इमरान मसूद सहारनपुर से लोकसभा MP हैं और पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं.

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आराधना मिश्रा दो दशक से ज्यादा राजनीति में एक्टिव

आराधना मिश्रा दो दशक से ज़्यादा समय से राजनीति में एक्टिव हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स की गहरी समझ रखने वाली कांग्रेस लीडर माना जाता है. उन्हें कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा का करीबी माना जाता है. आराधना मिश्रा ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं कैंपेन में भी एक्टिव रोल निभाया था.

मिश्रा रामपुर खास असेंबली सीट से तीन बार MLA रह चुकी हैं. उन्हें यह पॉलिटिकल विरासत अपने पिता, सीनियर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी से मिली है. तिवारी इस सीट से नौ बार MLA रहे. बाद में वे नेशनल पॉलिटिक्स में आए और राज्यसभा मेंबर बने. प्रतापगढ़ के रामपुर खास असेंबली सीट पर तिवारी परिवार का करीब 47 सालों से पॉलिटिकल असर रहा है.

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ब्राह्मण वोटर्स के बीच पहुंच बढ़ाने की कोशिश

आराधना मिश्रा का स्टेट प्रेसिडेंट बनना कांग्रेस की सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी माना जा रहा है. उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कम्युनिटी के बीच अपनी पॉलिटिकल पहुंच मजबूत करने की जरूरत पर पार्टी के अंदर लंबे समय से चर्चा हो रही है. इसलिए, स्टेट ऑर्गनाइजेशन की कमान किसी ब्राह्मण लीडर को सौंपना इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है.

मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ के लिए इमरान मसूद  

मुस्लिम कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए, सहारनपुर से कांग्रेस MP इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का हिस्सा माना जा रहा है. इससे पार्टी को मुस्लिम वोट हासिल करने में मदद मिल सकती है.

Tags: congressUP Election 2027
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