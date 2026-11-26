UP Chunav 2027: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुधवार (25 नवंबर, 2026) को सवाल उठाया कि क्या समाजवादी पार्टी (SP) का इरादा BJP से लड़ने का है या कांग्रेस से? यह सवाल तब उठा जब SP ने 2027 के UP चुनावों के लिए सीट-बंटवारे की बातचीत जारी रहने के बीच ही अपने 5 उम्मीदवारों (जिनमें चार मौजूदा विधायक शामिल हैं) के नामों की घोषणा कर दी. इस कदम से गठबंधन में नया विवाद पैदा हो गया है. मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को नई दिल्ली में सीट-बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 3.5 घंटे तक बातचीत चली. यह बैठक सोमवार के 15 मिनट के शुरुआती दौर की तुलना में काफी लंबी थी. बताया जा रहा है कि इस दौरान SP ने कांग्रेस को 131 सीटों की मांग के बदले केवल 26 सीटों का प्रस्ताव दिया. इसके बाद मंगलवार को ही रात में SP ने अपने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिससे गठबंधन पर दबाव बढ़ गया है.

वहीं, इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस SP की सहयोगी है कोई भिखारी नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातचीत के दौरान SP अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, तो कांग्रेस पार्टी भी ऐसा कर सकती है. उन्होंने कहा कि जब आप मेरे खिलाफ ऐसी घोषणा करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से, या फिर BJP से. कांग्रेस का कहना है कि वे अखिलेश को CM के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन 100 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेंगे. मसूद ने SP की उस सूची पर आपत्ति जताई, जिसमें बेहट और सहारनपुर के उम्मीदवार शामिल थे.

बेहट और सहारनपुर की सीट पर कांग्रेस को एतराज

बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने बेहट और सहारनपुर की सीटों की मांग की थी और इमरान मसूद खुद लोकसभा में सहारनपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं. SP ने इस विवाद को शांत करने की कोशिश की. उन्होंने इमरान मसूद की टिप्पणी को उनका निजी विचार बताया और जोर देकर कहा कि उम्मीदवारों की घोषणा एकतरफा नहीं थी. इस पर घोसी के सांसद राजीव राय ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच यह सहमति बनी थी कि जिन सीटों पर अभी मौजूदा विधायक हैं वो सीट-बंटवारे की बातचीत का हिस्सा नहीं होंगी. वहीं, संभल के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने कहा कि SP को कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं मिली है. संभल के सांसद ने कहा कि जहां तक ​​इमरान मसूद साहब की नाराजगी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल यह उनका निजी मामला है. हमें अपनी पार्टी या कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है.

तनाव कम करने की कोशिश में अखिलेश यादव

यहां पर बता दें कि मंगलवार को SP प्रमुख अखिलेश यादव ने तनाव कम करने की कोशिश की. उन्होंने 2027 के चुनावों को सहयोगियों के लिए BJP का मिलकर मुकाबला करने का एक ऐतिहासिक मौका बताया. उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा कोटे के बजाय जीतने की संभावना (winnability) के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस को अब तक दी गई 26 सीटें अंतिम संख्या नहीं हैं. UP के लिए AICC प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने मसूद की आपत्ति का समर्थन किया और इस घोषणा को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह गलत था. ऐसा नहीं होना चाहिए था. एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में उन्हें इंतजार करना चाहिए था. बातचीत पूरी होने के बाद सूची जारी की जा सकती थी. कोई जल्दबाजी नहीं थी.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सहारनपुर से कांग्रेस सांसद के कारण यह जरूरी हो गया था कि उम्मीदवारों के नाम तय करने से पहले इस सीट पर चर्चा की जाए. इसके बावजूद उन्होंने 3.5 घंटे चली बातचीत को सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि अखिलेश CM बनें, लेकिन वह अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान या संगठन के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी.

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कांग्रेस विधायक दल के पदाधिकारी वीरेंद्र चौधरी ने SP की घोषणा को गठबंधन धर्म का उल्लंघन बताया, जबकि UP कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की. 2024 में UP में इन सहयोगियों ने मिलकर लोकसभा की 43 सीटें जीती थीं, जिनमें से SP को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं. वहीं अब विधानसभा सीटों का बंटवारा ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपने संगठन को फिर से खड़ा करना चाहती है, जबकि SP अपने मौजूदा विधायकों और मजबूत चुनावी गढ़ों को बचाए रखना चाहती है.

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वहीं, सपा द्वारा जल्द उम्मीदवार घोषित किए जाने से कैराना फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि पार्टी ने तीन बार के विधायक नाहिद हसन को फिर से टिकट दिया है. नाहिद हसन ने 2022 में तब जीत हासिल की थी, जब वे ‘गैंगस्टर्स एक्ट’ के तहत गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद थे. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को लगभग 25,000 वोटों से हराया था और दिसंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी. उनकी बहन इकरा हसन ने 2024 में कैराना लोकसभा सीट जीती, जिसमें उन्होंने भाजपा के प्रदीप चौधरी को 69,000 से अधिक वोटों से हराया.

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