UP Chunav 2027: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को एक बार फिर समाजवादी पार्टी (SP) पर सहयोगी दल को कमतर आंकने का आरोप लगाया. साथ ही यह तब हुआ है जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सार्वजनिक रूप से उनसे कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में सीट-बंटवारे की बातचीत के मामलों में ना पड़ें, जबकि INDIA गठबंधन के इन दोनों सहयोगियों के बीच पहले से ही खींचतान चल रही है. अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा अपने पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने के बाद से ही इमरान मसूद लगातार SP की आलोचना कर रहे हैं.

अब कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने पर्याप्त संख्या में सीटें मिलने की मांग दोहराई और जोर देकर कहा कि पार्टी को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, उन्होंने कहा कि हमें सीटें दें, हम चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं. हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए. आप (SP) मुख्यमंत्री का पद ले लें. मुख्यमंत्री पद को लेकर यहां कोई विवाद नहीं है, लेकिन आप अपने सहयोगी दल को कमजोर क्यों दिखाना चाहते हैं? आप अपने सहयोगी को कमतर क्यों आंकना चाहते हैं?

सीटों के एलान के बाद SP से खफा है इमरान मसूद

सीट-बंटवारे की बातचीत के दौरान इमरान मसूद समाजवादी पार्टी की आलोचना क्यों कर रहे हैं? इसको लेकर लखनऊ में एक रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इमरान मसूद जी बहुत उत्साह के साथ अपनी बात रखते हैं. मैं उन्हें अक्सर टेलीविजन पर भी सुनता हूं, जहां वे काफी जोरदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन बयानबाजी से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम जमीन पर काम करें. इस हफ्ते की शुरुआत में जब समाजवादी पार्टी (SP) ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, तो इमरान मसूद ने खुलकर SP की आलोचना की. यह तब हुआ जब कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी. इस सूची में सहारनपुर जिले की दो सीटों के उम्मीदवार शामिल थे, जहां से मसूद मौजूदा सांसद हैं. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, कांग्रेस ने पहले ही मांग की थी कि जिले में उम्मीदवारों के चयन में उनकी भी राय ली जाए, क्योंकि वहां मसूद का राजनीतिक प्रभाव है.

#WATCH दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर कहा, “… मैं पार्टी के प्रति और पार्टी की उन्नति के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। मुझे चारों तरफ से घेरकर मुझे विलन साबित करने की कोशिश की जा रही है। मैं किस बात के लिए विलन? मैं अपनी पार्टी के लिए मांग कर रहा हूं। अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा हूं। मैं अपनी पार्टी के हित की बात करूंगा। गठबंधन हो रहा है। BJP को हटाने की सारी जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरे कंधों पर है? आपके कंधों पर नहीं है? 2022 में तो मुसलमान ने एकतरफा होकर, अंधे होकर हमने वोट डाल दिया था, हम हार क्यों गए थे? यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर ज्यादा है। आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं, हम तैयार हैं। हमने कहा था गुणवत्ता और मात्रा, दोनों की बात कही थी। ये 26 सीट आपने हमें दी है, इनका नतीजा आप उठा लीजिए… ये जो आप हमें दे रहे हैं, हम इसका क्या करेंगे, आपको मुबारक। इसका हमारे से क्या लेना देना। हमें दे दीजिए, हम लड़ लेंगे लेकिन गुणवत्ता और मात्रा, दोनों चाहिए…” — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 27, 2026

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इमरान मसूद के बयान पर नहीं आई SP की प्रतिक्रिया

सहारनपुर के सांसद ने SP नेताओं पर उन पर सीधे हमले करने का आरोप भी लगाया. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, उन्होंने कहा कि आप मुझ पर सीधे हमले क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर SP को लगता है कि कांग्रेस की चुनावी स्थिति कमजोर है, तो फिर उसे कांग्रेस की जरूरत ही क्यों है? समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, उन्होंने कहा कि आप हमें बार-बार हमारी स्थिति याद दिलाते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी स्थिति इतनी ही कमजोर लगती है, तो आपको हमारी जरूरत ही क्यों है? आपके पास जीतने का फॉर्मूला है, आपके पास सब कुछ है तो फिर आपको हमारी क्या जरूरत है? हम भले ही शून्य हों, लेकिन हम जिसके साथ जुड़ते हैं, उसके प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देते हैं. उनके इन बयानों पर SP की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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2022 में सिर्फ 2 सीटें जीती थीं कांग्रेस

मामले की जानकारी रखने वाले पार्टी नेताओं ने बताया कि सोमवार को जब औपचारिक बातचीत शुरू हुई, तो कांग्रेस ने 120 सीटों की मांग की, जबकि मंगलवार को SP ने 26 सीटों की पेशकश की. बता दें कि कांग्रेस और SP पहले भी सहयोगी रह चुके हैं. 2017 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़कर 7 सीटें जीती थीं, जबकि SP ने 47 सीटें जीती थीं. उस चुनाव में BJP ने 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और केवल 2 सीटें जीती थीं.

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