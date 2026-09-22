UP Chunav 2027: चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 87 सीटों पर प्रभारियों का किया एलान, ASP की तैयारी से किसे होगा नुकसान?

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2027) को लेकर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने सभी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए 42 और नामों का एलान कर दिया है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी ने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों का एलान कर दिया है. इन्हीं प्रभारियों को टिकट दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आजाद समाज पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है. 42 विधानसभा प्रभारियों के नामों का एलान किया है. 31 जुलाई के बाद दूसरी सूची जारी की गई है.

एससी के सबसे ज्यादा 20, ओबीसी के 13 और मुस्लिम 9 प्रत्याशी शामिल हैं. आजाद समाज पार्टी (ASP) अब तक कुल 87 सीटों पर प्रभारी घोषित कर चुकी है. आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर प्रदेश कमेटी ने लिस्ट जारी है.

प्रभारियों को दिए निर्देश

आजाद समाज पार्टी ने इन प्रभारियों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रभारियों को करीब 45 दिन का समय दिया गया है. इस दौरान पार्टी के निर्देशों के मुताबिक काम और क्षेत्र में सक्रियता के आधार पर उनकी समीक्षा की जाएगी. निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रभारियों को बदले जाने की बात भी सामने आई है. आजाद समाज पार्टी ने जुलाई में जारी अपनी पहली सूची में 45 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी घोषित किए थे.

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सभी पार्टियों ने तैयारियां की शुरू

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. एक तरफ बहुजन समाज पार्टी में बैठकों का दौर जारी है. तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी द्वारा एक से एक घोषणाएं की जा रही है. कांग्रेस भी लगातार अपनी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है. यूपी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कोटे की 10 राज्यसभा सीटों के लिए भी सुगबुगाहट तेज हो गई है. हालांकि, इस राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 8 और सपा को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है. बाकी पार्टियों कांग्रेस, बीएसपी का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं हैं.

आजाद समाज पार्टी से किसे होगा नुकसान?

आजाद समाज पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियां सपा, बसपा और कांग्रेस को मुख्य रूप से नुकसान हो सकता है. ये नुकसान कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन एक बात तो तय है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ेंगी तो इसका सीधा-सीधा लाभ बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिलेगा.

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