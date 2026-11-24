Bhagwantnagar Assembly Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों चल रही हो और उन्नाव जिले की भगवंतनगर सीट की बात ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता. जिस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने लगातार दो विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी फिर से अपना परचम लहरा पाएगी या नहीं, यह तो बाद की बात है. लेकिन ऐसे में यह जानना काफी दिलचस्प भी हो जाता है कि 2012 में इस सीट पर जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी को 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कैसे पटकनी दी और क्या वह 2027 के विधानसभा चुनाव में दोबारा वापसी कर पाएगी या फिर इस बार भी कमल अपना जादू बिखेर देगी?

2012 में SP और फिर BJP जीती

भगवंत नगर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास बताता है कि यहां के वोटरों ने अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया है. 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कुलदीप सिंह सेंगर ने BJP उम्मीदवार पूनम शुक्ला को 23,829 वोटों से हराया था. हालांकि, 2017 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई. BJP ने इस सीट से हृदय नारायण दीक्षित को मैदान में उतारा. वह 103,698 वोटों से जीते. BSP के शशांक शेखर सिंह दूसरे और कांग्रेस के अंकित सिंह परिहार तीसरे स्थान पर रहे.

इसके बाद, 2022 के विधानसभा चुनाव में BJP ने हृदय नारायण दीक्षित की जगह आशुतोष शुक्ला को मैदान में उतारा. उन्होंने भी पार्टी को निराश नहीं किया. आशुतोष शुक्ला को 127,118 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के अंकित परिहार 84,108 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. BJP ने यह चुनाव 43,010 वोटों के बड़े अंतर से जीता.

2024 के लोकसभा चुनाव में BJP की बढ़त कम हो गई

भगवंत नगर में BJP के लिए सबसे बड़ी चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हो सकते हैं. उन्नाव लोकसभा सीट के तहत आने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में BJP की बढ़त काफी कम हो गई है. 2024 के लोकसभा चुनाव में, BJP उम्मीदवार साक्षी महाराज को भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में 108,456 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अनु टंडन को 104,663 वोट मिले. इस तरह, BJP की बढ़त घटकर सिर्फ 3,793 वोट रह गई है. इस आंकड़े से 2027 के लिए SP की उम्मीदें बढ़ सकती हैं. हालांकि, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुद्दे और वोटर टर्नआउट अलग हो सकते हैं.

2027 में मुकाबले में क्या मुद्दे होंगे?

BJP के सामने भगवंत नगर में अपनी लगातार दो जीत का सिलसिला बनाए रखने की चुनौती होगी. मौजूदा MLA आशुतोष शुक्ला का परफॉर्मेंस और इलाके में पार्टी की पकड़ चुनाव पर असर डाल सकती है. दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी को 2012 की जीत के बाद खोई हुई पॉलिटिकल ज़मीन वापस हासिल करनी होगी. पार्टी 2022 में दूसरे नंबर पर रही, और 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP की घटती बढ़त ने उसे नई उम्मीद दी है.

इसके अलावा, लोकल डेवलपमेंट, सड़कें, रोज़गार, एजुकेशन, हेल्थकेयर, किसानों की समस्याएं और कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी जैसे मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं.

क्या समाजवादी पार्टी 10 साल बाद वापसी कर पाएगी?

भगवंतनगर का चुनावी इतिहास बताता है कि यहां किसी एक पार्टी का परमानेंट दबदबा नहीं रहा है. कांग्रेस से लेकर BSP, SP और BJP सभी ने यह सीट जीती है. इसलिए, 2027 का मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है.

यह सीट SP के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसने यहां आखिरी बार 2012 में जीत हासिल की थी. अगर पार्टी 2027 में वापसी करती है, तो यह 10 साल बाद भगवंतनगर में सरकार बनाने का रास्ता बनाएगी. BJP के लिए यह सीट अपना चुनावी दबदबा दिखाने और लगातार तीसरी जीत पक्की करने का मौका होगी.