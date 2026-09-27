Home > उत्तर प्रदेश > UP Chunav 2027: बदायूं विधानसभा सीट से लगातार 2 बार किन विधायकों ने जीत की हासिल, सबसे ज्यादा बार किस पार्टी के बने MLA?

UP Chunav 2027: बदायूं विधानसभा सीट से लगातार 2 बार किन विधायकों ने जीत की हासिल, सबसे ज्यादा बार किस पार्टी के बने MLA?

UP Chunav 2027: बदायूं विधानसभा सीट के वोटरों ने अपने विधायकों को बदलने का सिलसिला जारी रखा. लेकिन केवल 2 बार ही ऐसा हुआ कि किसी भी विधायक ने लगातार 2 बार जीत हासिल की. एक बार 1989 और 1991 के चुनाव में बीजेपी के कृष्ण स्वरूप वैश्य चुनाव जीते. इसके बाद 2017 और 2022 के चुनाव में बीजेपी के ही महेश चंद्र गुप्ता ने जीत हासिल की.

By: Sohail Rahman | Published: September 27, 2026 2:42:28 PM IST

बदायूं विधानसभा सीट से लगातार 2 बार कौन-कौन बने विधायक?
बदायूं विधानसभा सीट से लगातार 2 बार कौन-कौन बने विधायक?


Budaun Assembly Seat History: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2027) को लेकर सभी पार्टियों में रस्साकशी शुरू हो गई है. बयानों का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में आज हम आपको बदायूं विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे. जहां के वोटर लगातार अपने विधायक बदलते रहते हैं. आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं. बदायूं विधानसभा सीट 1951 में बदायूं नॉर्थ विधानसभा सीट नाम से अस्तित्व में आई थी. पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर निहालउद्दीन विधायक बने और 1957 के विधानसभा चुनाव में इस सीट का नाम बदलकर बदायूं हो गया. बदांयू विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार टीका राम विजयी हुए.

अब तक के इतिहास को देखें तो यहां की जनता हर 5 साल में अपने विधायक बदलते रहते हैं. चलिए इसे अब हम आंकड़ों से समझने का प्रयास करते हैं.

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अब तक कैसा रहा इतिहास

बदायूं विधानसभा सीट से 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, 1967 के विधानसभा चुनाव में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) ने जीत दर्ज की. इसके बाद 1969 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ और 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर कृष्ण स्वरूप वैश्य और 1974 में फिर से कांग्रेस जीती. 1980 में कांग्रेस के श्रीकृष्ण गोयल, 1985 में कांग्रेस के प्रमिला भदावर जीतीं और यही इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की अंतिम जीत थी.

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लगातार 2 बार कौन-कौन बने विधायक?

बदायूं विधानसभा सीट से 1989 और 1991 के चुनाव में बीजेपी के कृष्ण स्वरूप वैश्य चुनाव जीते लेकिन इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव तक कोई भी विधायक लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुआ. 1991 से 2017 तक हर विधानसभा चुनाव में बदायूं की जनता ने अपना विधायक बदला है. 1993 में समाजवादी पार्टी (सपा) के जोगेंद्र सिंह अनेजा, 1996 में बीजेपी ये सीट जीती. साल 2002 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विमल कृष्ण अग्रवाल जीते जो आगे चलकर सपा में शामिल हो गए. 2007 में बीजेपी के महेश चंद्र गुप्ता और 2012 में सपा के आबिद रजा विधायक निर्वाचित हुए. इस सीट से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 3, सपा को 2 बार जीत नसीब हुई है. इसके बाद बदायूं की जनता ने अपने विधायक बदलने के सिलसिले को तोड़ दिया और इस सीट से 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के महेश चंद्र गुप्ता ने लगातार 2 बार जीत हासिल की और विधानसभा पहुंचे.

बदायूं का राजनीतिक समीकरण

बदायूं विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है. इस विधानसभा क्षेत्र में जाटव, मौर्य, शाक्य, यादव, ठाकुर, वैश्य, लोधी वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. वाल्मीकि, धोबी, खटीक, कायस्थ, साहू, राठौर, कुर्मी, कश्यप और पाली जाति के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं. 

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Tags: up chunav 2027
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