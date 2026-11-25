Babaganj Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि स्थानीय नेताओं के प्रभाव और उनके सियासी समीकरणों के बीच भी होता है. प्रतापगढ़ जिले की बाबागंज विधानसभा सीट भी ऐसी ही है. अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित इस सीट पर लगातार तीन चुनावों से विनोद कुमार उर्फ विनोद सरोज जीत दर्ज कर रहे हैं. खास बात यह है कि 2012 और 2017 में निर्दलीय जीतने वाले विनोद सरोज ने 2022 में राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर भी जीत हासिल की. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी, सपा और बसपा मिलकर इस सियासी पकड़ को चुनौती दे पाएंगी या विनोद सरोज फिर जीत का चौका लगाएंगे?

बाबागंज सीट का चुनावी इतिहास

प्रतापगढ़ जिले की बाबागंज विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और यह अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है. इस सीट पर 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ. तब विनोद कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर में चुनाव लड़ते हुए BSP के महेंद्र कुमार को 42,066 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. उन्हें कुल 69,332 वोट मिले थे. 2017 के विधानसभा चुनाव में भी विनोद सरोज ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में अपनी जीत दोहराई. इस बार उन्होंने बीजेपी के पवन कुमार को 37,160 वोटों से हराया. लगातार दूसरी जीत ने बाबागंज में उनकी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया.

2022 में जनसत्ता दल के टिकट पर जीत की हैट्रिक

2022 का विधानसभा चुनाव विनोद सरोज के राजनीतिक सफर में एक अहम पड़ाव था. इस बार उन्होंने राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल डेमोक्रेटिक के टिकट पर चुनाव लड़ा. उन्हें 67,282 वोट मिले, उन्होंने समाजवादी पार्टी के गिरीश चंद्र को 15,767 वोटों से हराया. BJP के केशव प्रसाद 30,391 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे, जबकि BSP के सुशील कुमार को 8,723 वोट मिले. इस तरह विनोद सरोज लगातार तीसरी बार जीते.

राजा भैया का असर कितना जरूरी है?

बाबागंज की राजनीति को समझने के लिए, पड़ोसी कुंडा विधानसभा क्षेत्र और राजा भैया के असर को समझना भी ज़रूरी है. रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से भी जाना जाता है, ने नवंबर 2018 में जनसत्ता दल डेमोक्रेटिक बनाया था. वह लगातार कुंडा से चुनाव जीतते रहे हैं और प्रतापगढ़ और कौशांबी इलाकों में उनका राजनीतिक असर माना जाता है. 2022 में राजा भैया कुंडा से जीते और उनके करीबी माने जाने वाले विनोद सरोज बाबागंज से जीते. दोनों सीटों पर जनसत्ता दल की सफलता ने जिले में पार्टी की स्थिति मजबूत की.

2027 में BJP, SP और BSP के सामने क्या चुनौतियां हैं?

2027 के विधानसभा चुनाव में बाबागंज में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. समाजवादी पार्टी के लिए 2022 में दूसरे नंबर पर रहना एक मजबूत आधार है. वहीं, BJP को पिछले चुनाव में तीसरे स्थान से आगे बढ़ने के लिए नए राजनीतिक समीकरण बनाने होंगे. BSP के सामने अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को वापस पाने की चुनौती भी होगी. दूसरी ओर, विनोद सरोज के पास लगातार तीन जीत का अनुभव और जनसत्ता दल का संगठनात्मक समर्थन है. हालांकि, 2012 और 2017 की तुलना में 2022 में उनकी जीत का अंतर कम हो गया. यह विपक्षी पार्टियों के लिए उम्मीद की वजह हो सकती है.

कुल मिलाकर, बाबागंज में 2027 की लड़ाई सिर्फ़ उम्मीदवारों के बारे में नहीं होगी, बल्कि राजा भैया के असर, विनोद सरोज की लोकप्रियता और BJP, SP और BSP की चुनावी रणनीतियों के बारे में भी होगी. यह देखना बाकी है कि जनसत्ता दल अपनी जीत का सिलसिला जारी रखता है या कोई और पार्टी इस सीट पर नया इतिहास रचती है.