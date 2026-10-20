UP Chunav 2027: अखिलेश के महबूब जैसा कोई नहीं! 20 साल से एक ही सीट पर कर रहे राज; 30 साल से नहीं रखा BJP ने कदम

UP Chunav 2027: जैसा की आप सभी जानते हैं कि चंद महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं. प्रदेश में चुनावी दल अब तैयारियों में लगे हुए हैं. जैसा की आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले की अमरोहा विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों मानी जाती है. बता दें कि अमरोहा में समाजवादी पार्टी के महबूब अली का दबदबा आज भी बरकरार है. बता दें कि ये शख्स लगातार 5 बारअमरोहा के विधानसभा चुनाव जीत चुका है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमरोहा विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है.

30 साल से यहां नहीं जीती BJP

BJP ने आखिरी बार अमरोहा विधानसभा सीट 30 साल पहले, 1996 में जीती थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 के चुनावों में, BJP अमरोहा विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के महबूब अली से 71,036 वोटों के बड़े अंतर से हार गई. कुल मिलाकर, अमरोहा सीट पिछले 5 बार से मौजूदा MLA महबूब अली के लिए एक मज़बूत किला बनी हुई है. BSP, कांग्रेस और RLD पिछले तीन दशकों में एक बार भी अमरोहा में जीतने में नाकाम रहे हैं. अमरोहा विधानसभा सीट 41 नंबर की है और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. आइए, 2027 के UP विधानसभा चुनाव में अमरोहा के पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझने के लिए पिछले तीन दशकों के चुनावी इतिहास को देखते हैं.

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कब जीती थी बीजेपी ?

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से 35 साल पहले 1991 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो, BJP के प्रताप सिंह का मुकाबला अमरोहा सीट पर जनता दल के उम्मीदवार और मौजूदा MLA मोहम्मद हयात से था. यह चुनाव अयोध्या फायरिंग की घटना के बाद हुआ था. प्रताप सिंह ने 44,923 वोट हासिल किए, और जनता दल के मोहम्मद हयात को 14,716 वोटों से हराया. मोहम्मद हयात को सिर्फ़ 30,207 वोट मिले. वहीं, जनता पार्टी के अफसर खान 17,751 वोटों पर सिमट गए. कांग्रेस ने भी समर पाल सिंह नाम का उम्मीदवार उतारा, जिसे 13,249 वोट मिले. BSP इस चुनाव में पांचवें स्थान पर रही, जिसके उम्मीदवार कमरुद्दीन को सिर्फ़ 8,592 वोट मिले.