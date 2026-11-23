SP-Congress Alliance: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित सीट बंटवारे की बातचीत सोमवार (23 नवंबर, 2026) को दिल्ली में शुरू हुई. दोनों पार्टियों के 4 सदस्यीय पैनलों के बीच हुई पहली बैठक संक्षिप्त लेकिन सकारात्मक रही. सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस बातचीत में राज्य की 403 विधानसभा सीटों के बंटवारे के लिए एजेंडा और मुख्य बिंदुओं को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया. दोनों पक्षों के नेताओं ने आपसी सम्मान पर जोर दिया और एक ऐसे व्यावहारिक फॉर्मूले पर सहमति जताई, जो सीटों की कठोर संख्या के बजाय मुख्य रूप से जीतने की संभावना पर आधारित है.

मंगलवार को भी होगी बैठक

सपा पैनल का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने बैठक के बाद कहा कि बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. हमने एक-दूसरे के विचारों को सुना. हम जल्द ही इस गठबंधन को अंतिम रूप देंगे और आपको इसकी जानकारी देंगे. हम अगले दो-तीन दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे. अगली बैठक मंगलवार को होगी.

उधर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां सहमत हैं. एक-दूसरे पर भरोसा करती हैं और मिलकर काम करेंगी. मामला लगभग तय हो चुका है और सम्मानजनक तरीके से समझौता हो जाएगा. यह बहुत जल्द होगा. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि दोनों दल हर निर्वाचन क्षेत्र (सीट) के हिसाब से अपनी ताकत और डेटा का आकलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर किसी के पास अपनी ताकत के आधार पर अपने आंकड़े और तथ्य हैं. हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे. यह बैठक प्रमोद तिवारी के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित हो रही है.

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा (मोना) ने भी कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक माहौल में हुई. उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है कि हम अगले दो से चार दिनों में सब कुछ तय कर लेंगे. मैं यहां आंकड़ों की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि आंकड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं. हम दोनों के बीच इस बात पर सहमति बन गई है. जैसा कि मैंने कहा कि मंगलवार को फिर मिलेंगे और सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा.

बातचीत करने वाली कमेटियां

समाजवादी पार्टी की कमेटी का नेतृत्व राम गोपाल यादव कर रहे हैं. इसके अन्य सदस्यों में समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, घोसी लोकसभा सांसद राजीव राय और कैराना लोकसभा सांसद इकरा चौधरी (इकरा हसन) शामिल हैं. कांग्रेस की कमेटी में पार्टी के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा (मोना), प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और AICC महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल शामिल हैं.

इन कमेटियों का गठन 2027 के अहम चुनावों से पहले ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन में विपक्षी दलों के बीच तालमेल की औपचारिक शुरुआत है. वहीं, समाजवादी पार्टी का लगातार यही कहना रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला स्थानीय ताकत, पिछले प्रदर्शन और जीतने की वास्तविक संभावनाओं पर आधारित होना चाहिए. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को केवल दो सीटें मिली थीं. बताया जा रहा है कि सपा कांग्रेस को 59 सीटें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दे सकती है.

नेताओं ने बताया कि दो दिनों के पहले चरण (23-24 नवंबर) में हर सीट का अलग-अलग आकलन किया जाएगा. इसमें मुख्य फोकस इस बात पर होगा कि बीजेपी के खिलाफ वोटों का बंटवारा ना हो और गठबंधन अपनी कुल सीटों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके. दोनों पक्षों ने भरोसा जताया कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर आगे और बैठकें भी की जाएंगी.