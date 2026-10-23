UP Chunav 2027: आजम खान से मिलने के पीछे था Akhilesh Yadav का बड़ा मकसद? AIMIM के वारिस पठान का सपा पर बड़ा हमला

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश में चुनावों का दौर शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी है. बता दें कि बड़ी ही बेसब्री से पूरा देश यूपी के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहा है. वहीं पक्ष-विपक्ष पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात से राजनीतिक बहस शुरू हो गई है. हर कोई अखिलेश और आजम खान की मुलाकात को लेकर तरह-तरह के सवाल खड़े कर रहा है. वहीं इस बीच, महाराष्ट्र AIMIM नेता वारिस पठान ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए एक बड़ा दावा कर दिया है. उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने ये मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए किया है.

अखिलेश यादव को लेकर किया बड़ा दावा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात पर सवाल उठाते हुए पठान ने कहा कि AIMIM लंबे समय से आजम खान के समर्थन में बोल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव को अब उनकी याद आई है. उन्होंने सवाल किया कि सपा प्रमुख अब तक कहां थे और जेल में बंद आजम खान से मिलने में इतनी देर क्यों लगी. अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर आजम खान से मिलने आए हैं. मुस्लिम समुदाय समझदार है और उसे कम नहीं आंकना चाहिए.

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मुसलमानों के साथ नहीं सपा- वारिस पठान

इतना ही नहीं, वारिस पठान ने कहा कि AIMIM उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी के लिए काम कर रही है. समाजवादी पार्टी के कई MLA और MP होने के बावजूद, राज्य में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता है. उनकी पार्टी विधानसभा में ऐसे प्रतिनिधि भेजना चाहती है जो न्याय और अधिकारों के लिए लड़ें. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों के बारे में वारिस पठान ने कहा कि AIMIM की मीटिंग्स में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को जनता का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी चुनावों में अच्छी सफलता हासिल करेगी.