UP Chunav 2027: मुलायम ने ‘मिश्र’ को बना दिया अखिलेश यादव का ‘गुरु’, फिर 2 दशक बाद ‘टीपू’ ने तोड़ डाला यूपी का रिकॉर्ड

Akhilesh Yadav Political Guru Janeshwar Mishra: समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वर्तमान में देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं, जिन्हें जनता सुनना पसंद करती है. लोकसभा में बहस/चर्चा के दौरान उनके बयान सोशल मीडिया पर सनसनी बन जाते हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में 37 सीटें जिताकर समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना दिया. अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह भी यूपी के सीएम रहे और केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी उन्होंने देश को अपनी सेवाएं दीं. अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव भले ही देश के नामी नेता रहे हों, लेकिन उन्होंने बेटे को राजनीति के गुर सीखने के लिए भेजा था जनेश्वर मिश्र (Janeshwar Mishra) के पास. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मुलायम सिंह ने यादव ने जनेश्वर मिश्र के पास अखिलेश यादव को भेजा और क्या सचमुच खरे उतरे अपने गुरु के नक्श-ए-कदम पर.

छोटे लोहिया के नाम से थे मशहूर

इलाहाबाद लोकसभा सीट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को शिकस्त देने वाले जनेश्वर मिश्र को ‘छोटे लोहिया’ कहा जाता है. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को राजनीति में लाने का श्रेय जनेश्वर मिश्र (Janeshwar Mishra) यानी ‘छोटे लोहिया’ को जाता है. इस बात को कई बार मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) भी स्वीकार कर चुके हैं कि अखिलेश यादव ने राजनीति के गुर जनेश्वर मिश्र की देख-रेख में ही सीखें हैं. भले ही जनेश्वर मिश्र इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अखिलेश यादव हर वर्ष उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर जनेश्वर मिश्र को भावभीनी श्रद्धांजलि जरूर देते हैं.

15 साल की उम्र में अखिलेश ने शुरू की राजनीति की ट्रेनिंग

यूपी राजनीति को समझने वाले पत्रकारों की मानें तो अखिलेश यादव करीब 14-15 साल के रहे होंगे तभी वरिष्ठ समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र ने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी थी. यह एक तरह से भविष्यवाणी थी, जो वर्ष 2012 में सच साबित हुई. जनेश्वर मिश्र से राजनीति की ट्रेनिंग लेने वाले अखिलेश यादव वर्ष 2012 में मुलायम सिंह यादव की छाप से आगे निकलकर समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाए और यूपी के सीएम बने.

बना डाला सबसे कम उम्र में सीएम बनने का रिकॉर्ड

मुलायम सिंह यादव कई बार मंचों से कह चुके थे कि अखिलेश यादव के राजनीतिक गुरु जनेश्वर मिश्र ही हैं. अखिलेश यादव की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी ने बहुमत हासिल किया. मात्र 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने. जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो जनेश्वर मिश्र समारोह स्थल पर अग्रिम पंक्ति में बैठे थे और मन ही मन अपने शिष्य को कामयाब होने का मौन आशीर्वाद भी दे रहे थे.

गुरु ने दूर की अखिलेश की हिचकिचाहट

परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के मुताबिक अखिलेश यादव बचपन से ही संकोची स्वभाव के थे. जनेश्वर मिश्र ने अपने शिष्य को राजनीति के गुर सिखाने के क्रम में सबसे उनकी हिचकिचाहट दूर की. लगातार ट्रेनिंग का ही परिणाम है वर्तमान में अखिलेश यादव आक्रामक तेवर के साथ संसद से लेकर रैलियों तक में अपनी बात रखते हैं. कॉलेज में अखिलेश के सहपाठी रहे लोगों के मुताबिक, अखिलेश बहुत ही कम बोलते थे. ज्यादातर समय शांत रहने वाले अखिलेश यादव को धाराप्रवाह बोलना जनेश्वर मिश्र ने ही सिखाया. आज के दौर में अखिलेश यादव देश के उन नेताओं में शामिल हैं जो राजनीतिक मंचों पर तीखे व्यंग्य और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं.

‘गुरु’ को दिया जनेश्वर मिश्र पार्क

अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के बीच हमेशा ही गुरु-शिष्य का रिश्ता रहा. सार्वजनिक मंच हो या फिर एकांत, अखिलेश यादव देखते हुए अपने गुरु जनेश्वर मिश्र के पैर छूते थे. अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से भी जनेश्वर मिश्र को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं. अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए लखनऊ में ‘छोटे लोहिया’ की याद में देश का सबसे बड़ा ‘जनेश्वर मिश्र पार्क’ बनवाया था, जिसका उद्घाटन 6 अगस्त 2012 को किया गया था.

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