UP Chunav 2027: क्या अखिलेश यादव SP प्रवक्ता राजकुमार भाटी को हटाएंगे? भड़के रामगोपाल यादव ने दे दिया बड़ा बयान

समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी धार्मिक मान्यताओं को लेकर विवादों में आ गए हैं. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक ऐसे कार्यक्रम में दिख रहे हैं, जहां लोगों ने हिंदू देवी-देवताओं को ना मानने और उनकी पूजा ना करने की शपथ ली. इस वीडियो के सामने आने के बाद BJP ने SP और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. BJP प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सवाल किया कि क्या पार्टी को हिंदू वोटों की जरूरत नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया कि SP अपने नेताओं के जरिए बार-बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है. यह कार्यक्रम 20 अक्टूबर को दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित अंबेडकर भवन में ‘भारतीय बौद्ध महासभा’ द्वारा आयोजित किया गया था. इसमें शामिल लोगों ने हिंदू देवी-देवताओं में विश्वास न रखने और उनकी पूजा ना करने की शपथ ली.

वीडियो में कई लोग शपथ लेते हुए दिख रहे हैं. इस शपथ में हिंदू देवी-देवताओं (जैसे गौरी और गणपति) को ना मानना ​​और उनकी पूजा ना करने की बात शामिल है. इस शपथ में ईश्वरीय अवतारों में विश्वास न करने और इस धारणा को भी खारिज करने की बात है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे. इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण को देवता मानने से इनकार करने और उनकी पूजा ना करने के बयान भी शामिल हैं.

क्या प्रवक्ता पद से हटाए जाएंगे राजकुमार भाटी

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जहां कार्रवाई का इशारा किया तो वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पार्टी ऐसे बयानों का विरोध करती है और यदि राजकुमार भाटी ने इस तरह के बयान देना जारी रखा, तो उन्हें पार्टी से हटाया भी जा सकता है. इसके अलावा कांग्रेस निर्वतमान अध्यक्ष अजय राय समेत अन्य विपक्षी दलों अन्य मामले में पहले ही अखिलेश यादव से राजकुमार भाटी को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग कर चुके हैं.

BJP ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा

BJP प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि SP ‘सनातन धर्म’ के खिलाफ एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है और अपने नेताओं को बार-बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की छूट दे रही है. उन्होंने सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी को हिंदू वोटों की जरूरत नहीं है? राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आज़म खान पहले भी इसी तरह के विवादों के केंद्र में रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में पार्टी ने एक अन्य नेता को रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ने या जलाने का काम सौंपा था.

भाजपा ने अखिलेश यादव को घेरा

उन्होंने सपा प्रवक्ता पर विजयादशमी के त्योहार के दौरान हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया. राकेश त्रिपाठी ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी धार्मिक तुष्टीकरण पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रही है कि वह लगातार हिंदू मान्यताओं का अपमान कर रही है. उधर, राजुकमार भाटी कहते हैं- ‘मेरा धर्म परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है.’ जैसे-जैसे विवाद बढ़ा राजकुमार भाटी ने सोशल मीडिया पर एक स्पष्टीकरण जारी किया. उन्होंने कहा कि वह हर धर्म, जाति, सामाजिक समूह और समुदाय का सम्मान करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वह विशेष रूप से बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हैं.

सामने आई राजकुमार भाटी की सफाई

उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विचारों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला है. राजकुमार भाटी ने कहा कि एक सच्चे समाजवादी के रूप में, मैं हर धर्म, जाति, सामाजिक समूह और समुदाय का सम्मान करता हूं. मैं उन कार्यक्रमों में जाता हूं जहां मुझे आमंत्रित किया जाता है और जहां मेरा सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है. उन्होंने आगे कहा कि जब सिख समुदाय के लोग उन्हें आमंत्रित करते हैं तो वह गुरुद्वारों में जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और हिंदू त्योहारों में भी हिस्सा लेते हैं.

राजकुमार भाटी ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी आईटी सेल और उनके शब्दों में कट्टरपंथी तत्वों ने सोशल मीडिया पर यह गलत जानकारी फैलाई कि वह किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें न तो धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत है और न ही उनका ऐसा कोई इरादा है.

उधर, ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण और बाहरी फंडिंग के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.

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