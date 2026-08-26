UP Chunav 2027 : महिलाओं को दिए जाएंगे 40,000 रुपये, 12वीं हर छात्रा को मिलेगा लैपटॉप; अखिलेश यादव ने किए 10 बड़े एलान

UP Chunav 2027 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी की कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा एलान किया है. इसके तहत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार दिए जाएं, इसके साथ ही सप्ताह में 2 दिन छुट्टी भी दी जाएगी, इसका मतलब महिलाओं के सप्ताह में सिर्फ 5 दिन काम करना होगा. अखिलेश यादव ने एक अहम एलान यह किया है कि सरकार बनने पर महिलाओं को नौकरी में 33 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया जाएगा.

स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत किया एलान

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देजर महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए ये सारे एलान किए हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े एलान किए हैं. उन्होंने कहा कि वो सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 40 हजार रुपये सहायता के रूप में देंगे. इसके साथ ही यह भी कहा कि इसे हर साल और आगे बढ़ाया जाएगा. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे स्त्री सम्मान समृद्धि योजना नाम दिया गया है.

पत्रकार वार्ता में डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ शुरू करने जा रही है. इसके तहत प्रशिक्षण के जरिये नारी सशक्तीकरण का काम किया जाएगा. मोबाइल, लैपटॉप, पैसा, पाठशाला उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसके तहत महिलाओं को 40 हजार की मदद देने की शुरुआत की जाएगी. इसमें हर साल इजाफा भी किया जाएगा. डिंपल ने कहा कि पीडीए का ए यानी आधी आबादी है. इसके तहत बड़ा एलान करते हुए डिंपल ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा.

12वीं पास करने वाली छात्रा को मिलेंगे लैपटॉप

डिंपल यादव ने बताया कि यूपी में 12वीं पास करने वाली हर छात्रा को फ्री लैपटॉप मिलेगा. इसके अलावा सरकारी स्कूल में पूरी फीस माफ होगी, जबकि प्राइवेट स्कूल में आधी फीस देनी होगी, क्योंकि आधी फीस का खर्च खुद सरकार वहन करेगी.

ये हैं एलान