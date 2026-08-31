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UP Chunav 2027: डिंपल यादव को लेकर क्या ‘खास’ प्लान बना रहे हैं अखिलेश? यूपी चुनाव में मिल सकता है अहम रोल!

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP) अब सिर्फ़ मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं रह गई है बल्कि इसके नेता अखिलेश यादव बड़े मंचों पर केंद्र सरकार को भी ललकारते नजर आते हैं. वहीं पत्नी डिंपल यादव भी पीछे नहीं रहती हैं.

By: JP Yadav | Published: August 31, 2026 12:29:34 PM IST

UP Chunav 2027: डिंपल यादव को लेकर क्या 'खास' प्लान बना रहे हैं अखिलेश? यूपी चुनाव में मिल सकता है अहम रोल!
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने पिछले  दिनों महिलाओं को लुभाने के लिए बड़ा दांव चला. पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम के दौरान बड़ा एलान किया. उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो नारी समृद्धि योजना शुरू होगी. इसके तहत पात्र महिलाओं को 40 हजार रुपये वार्षिक दिए जाएंगे. इस दौरान पहली बार था जब  महिला सम्मान कार्यक्रम के दौरान मैनपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थीं. इस दौरान डिंपल यादव ने कुछ बातें भी कही हैं. वैसे तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान डिंपल यादव अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रचार करती रही हैं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि वह अधिक आक्रामक अंदाज में नजर आएंगीं.  

डिंपल यादव की एंट्री

राजनीति के जानकारों की मानें तो मैनपुरी की सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव समावाजी पार्टी (SP) की 2027 की रणनीति के लिए अहम हो सकती हैं.  ऐसा लगता है कि अखिलेश उन्हें पार्टी के पब्लिक कैंपेन के केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं. अखिलेश यादव ने  इस बार डिंपल यादव को ना केवल मंच दिया बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने शानदार अंदाज में अपनी बात भी रखी. 

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अलग अंदाज में दिखी मैनपुरी से सांसद

वहीं, उनकी हालिया राजनीतिक गतिविधियों से पता चलता है कि यह सिर्फ़ कभी-कभार साथ दिखने से कहीं ज़्यादा है. जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान डिंपल काफ़ी सक्रिय दिखीं. उन्होंने घायल छात्रों को सांत्वना दी. मदद की पेशकश की और उनकी चिंताओं पर बात की. सोशल मीडिया पर भी  उनकी ऐसी ही वीडियो वायरल हुईं जो डिंपल यादव का अलग ही रंग दिखाती हैं. 

लगातार जनता से जुड़े मुद्दे  उठ रही डिंपल यादव

वह संसद में भी पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठा रही हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ उनकी बढ़ती मौजूदगी इस बात को और मज़बूत करती है कि वह 2027 में SP के मुख्य कैंपेन चेहरों में से एक हो सकती हैं. 

संयुक्त पीसी में डिंपल का आना बड़ा संकेत

लखनऊ में पार्टी की प्रस्तावित ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ पर अखिलेश के साथ उनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम थी। इससे एक झलक मिली कि कैसे SP आने वाले चुनावों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अपने चुनावी संदेश का मुख्य हिस्सा बनाने की कोशिश कर सकती है.

Tags: up chunav 2027
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