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UP Chunav 2027: अखिलेश यादव के लिए लखनऊ से आने वाली है बुरी खबर! AIMIM-ASP में हो सकता है गठबंधन का एलान

UP Chunav 2027: गुरुवार को लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी.

By: JP Yadav | Last Updated: November 12, 2026 11:24:55 AM IST

UP Chunav 2027: अखिलेश यादव के लिए लखनऊ से आने वाली है बुरी खबर! AIMIM-ASP में हो सकता है गठबंधन का एलान
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UP Chunav 2027: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और आज़ाद समाज पार्टी (ASP) 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाने जा रही हैं. जानकारों का मानना ​​है कि इन दो छोटी पार्टियों का गठबंधन समाजवादी पार्टी (SP) के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है. मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जा सकती है.

कई छोटे दल भी आ सकते हैं इस गठबंधन में

AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने बताया कि गुरुवार को लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जाएगी, जिसमें सीटों के बंटवारे की जानकारी भी दी जाएगी. शादाब चौहान ने कहा कि 12 नवंबर को लखनऊ में ओवैसी और आज़ाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए हमारे गठबंधन की घोषणा की जाएगी. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जैसे-जैसे चुनाव करीब आएंगे, कुछ और छोटी पार्टियां भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं.

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कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? इसका भी हो सकता है एलान

उन्होंने बताया कि यह गठबंधन पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड क्षेत्र के उन निर्वाचन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा, जहां मुस्लिम और दलित आबादी अधिक है. शादाब चौहान ने आगे कहा कि हमारा मुख्य फोकस दलितों और मुसलमानों पर होगा, क्योंकि सत्ता में चाहे कोई भी सरकार हो, सबसे ज्यादा उत्पीड़न इन्हीं वर्गों का होता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया जाएगा कि हमारा गठबंधन कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा. 

AIMIM प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला. शादाब चौहान ने सवाल किया कि अखिलेश यादव का अपना एक अलग ही ‘PDA’ है . ‘परिवार ऑफ धनवान और अखिलेश’. दलितों और मुसलमानों से उनका कोई लेना-देना नहीं है वरना वे (धनराज परिमल) नाथवानी को राज्यसभा क्यों भेजते? वो 12 दिसंबर को अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने आजम खान जैसे समाजवादी पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से अनुमति ली है, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी का हिस्सा रहे हैं? क्या वे उन्हें गलत साबित करेंगे. 

Tags: up chunav 2027
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