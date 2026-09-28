UP Chunav 2027: आगरा में विधानसभा सीटें थीं 9 और विधायक बन गए 10! क्या है चुनाव की दिलचस्प कहानी

UP Chunav 2027: आगरा साहित्यकारों और कलाकारों के अलावा नेताओं की भी धरती है. आगरा ने देश को कई सांसद और केंद्रीय मंत्री दिए हैं. राजनीति की बात करें तो आजादी के बाद यानी 1947 के बाद हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में आगरा जिले की अनूठी दास्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है. दूसरे विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटें थीं आठ और विधायक चुने गए 10? भले ही यह अचंभा लगे, लेकिन यह 100 प्रतिशत सच है. इस स्टोरी में हम जिक्र करेंगे. इस अनूठी चुनावी कहानी की
देश आजाद हुआ को 1952 में देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी विधानसभा चुनाव हुआ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 1952 कांग्रेस की सुनामी आई, जिसमें विरोध ताश के पत्तों की तरह ढह गए. इसके बाद यानी ठीक पांच साल बाद 1957 में हुई चुना में आगरा जिले कांग्रेस को झटका लगा और पार्टी के 10 में से 5 विधायक ही कांग्रेस के विधानसभा पहुंच सके. रोचक यह है कि इस चुनाव में आगरा में विधानसभा क्षेत्र तो 7 थे, लेकिन इनसे विधायक 10 चुन लिए गए. कांग्रेस की हार के उलट इसकी चर्चा हुआ और यह इतिहास में दर्ज हो गए.
कैसे हुआ चमत्कार
आगरा जिले में कुल 8 सीटें थी. आगरा की जनता ने आगरा सिटी-2 और एत्मादपुर सीट से 2-2 एमएलए को चुनकर राजधानी लखनऊ भेजा या कहें उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजा. यहां पर यानी दोनों ही सीटों (आगरा सिटी-2 और एत्मादपुर) पर एक-एक विधायक अनुसूचित जाति के चुने गए. इस चुनाव (1957) में परिसीमन के बाद फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद, आगरा सिटी-1 और आगरा सिटी-2 सीटें अस्तित्व में आईं थीं. इस चुनाव में स्वामी विशेश्वरानंद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी थे, जबकि बाकी चारों विधायक निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी. वहीं, कांग्रेस के 5 विधायक ही जीत सके. रोचक बात यह थी कि बाह से पहली बार भदावर राज परिवार ने चुनाव में हिस्सा लिया और सबसे जीत भी हासिल की.
कांग्रेस को लगा था झटका
यूपी विधानसभा चुनाव 1952 में कांग्रेस को झटका लगा, क्योंकि आगरा जिले में स्वामी विशेश्वरानंद ने फतेहपुर सीकरी में, खेरागढ़ में श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, एत्मादपुर में राम सिंह, फिरोजाबाद में जगन नाथ लाहिरी और बाह में राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह ने रोका.
क्या रहा था परिणाम
|विधानसभा
|विजेता
|वोट
|राजनीतिक दल
|निकटतम प्रतिद्वंद्वी
|वोट
|राजनीतिक दल
|फतेहपुर सीकरी
|स्वामी विशेश्वरानंद
|23,832
|प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
|चंपावती
|14,599
|कांग्रेस
|खेरागढ़
|श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल
|19,411
|निर्दलीय
|जगन प्रसाद रावत
|13754
|कांग्रेस
|आगरा सिटी 1
|आदिराम सिंघल
|27561
|कांग्रेस
|बालोजी बाल कृष्ण
|14148
|भारतीय जनसंघ
|आगरा सिटी 2
|छत्रपति अंबेश
|46595
|कांग्रेस
|देवकीनंदन विभव
|44,373
|कांग्रेस
|एत्मादपुर
|राम सिंह
|27366
|निर्दलीय
|गंगाधर
|22112
|कांग्रेस
|फिरोजाबाद
|जगन नाथ लाहिरी
|16498
|निर्दलीय
|हैदर बख्श
|11909
|कांग्रेस
|फतेहाबाद
|लक्ष्मीनारायण बंसल
|11529
|कांग्रेस
|हुकुम सिंह
|9408
|निर्दलीय
|बाह
|महेंद्र रिपुदमन सिंह
|34,721
|निर्दलीय
|शंभूनाथ चतुर्वेदी
|12,439
|कांग्रेस