UP Chunav 2027: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी में होगा 50% का इजाफा, 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को होगा फायदा

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक जहां अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमर कस ली है. सीएम ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए बड़ा एलान किया है. इसके तहत आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का एलान किया गया है. यूपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है. इसके चलते उत्तर प्रदेश की करीब 3.28 लाख कार्यकर्ताओं का 4 हजार और सहायिकाओं का 2 हजार रुपये मानदेय बढ़ाया दिया गया है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार रुपये और सहायिकाओं का 2 हजार रुपये बढ़ाया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की. इसी कार्यक्रम में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा.

प्रदेश में कई गई कार्यकर्ताओं की भर्ती

मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 71,310 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती की गई है. इनमें 21,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 49,506 सहायिकाएं शामिल हैं. मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा के साथ सरकार की ओर से मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी है. यह एलान ना केवल महिलाओं को संबल बनाएगा बल्कि इसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.

सवा तीन लाख से अधिक परिवारों को होगा फायदा

जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है. इसके साथ ही 1.39 लाख सहायिकाएं हैं. मानदेय बढ़ने से सवा तीन लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा. बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर तक पहुंच है. सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में भी उनकी अहम भूमिका रहती है.

.यहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 अगले साल फरवरी में हो सकते हैं. सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव 2027 की तैयारी तेज कर दी है.

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