Home > उत्तर प्रदेश > Ram Asare Kushwaha: राम आसरे कितना फायदेमंद साबित होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या है ‘8’ से इनका कनेक्शन

Ram Asare Kushwaha: राम आसरे कितना फायदेमंद साबित होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या है ‘8’ से इनका कनेक्शन

Ram Ashray Kushwaha: कुशवाहा समाज से आने वाले राम आसरे के जरिये अखिलेश यादव की नजर बड़े वोट बैंक पर होगी.

By: JP Yadav | Published: September 17, 2026 2:29:40 PM IST

Ram Asare Kushwaha: राम आसरे कितना फायदेमंद साबित होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या है '8' से इनका कनेक्शन
Ram Asare Kushwaha: राम आसरे कितना फायदेमंद साबित होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या है '8' से इनका कनेक्शन


Ram Asare Kushwaha: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) की तैयारी में जुटी सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को गुरुवार (17 सितंबर, 2026) बड़ा झटका लगा है. 6 बार मंत्री रह चुके प्रोफेसर राम आसरे कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर 13 साल बाद फिर से साइकिल की सवारी कर ली है. इस तरह वह अखिलेश यादव का हाथ मजबूत करने के लिए फिर से समाजवादी पार्टी में लौट आए हैं. 

अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी

राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री प्रोफेसर राम आसरे कुशवाहा और उनके समर्थकों को पार्टी ज्वाइन करवाई. इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत कई संगठनों से जुड़े लोगों ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

You Might Be Interested In

BSP से की थी राजनीति की शुरुआत

मूलरूप से कानपुर के रहने वाले राम आसरे कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी. BSP से वह चुनाव लड़े और 1996 में जीत हासिल करते हुए विधायक चुने गए. कुछ सालों के बाद वह मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली. सपा में उन्हें संगठन की अहम जिम्मेदारी मिली और वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे. 

13 साल बाद हुई वापसी

वर्ष 2013 में राम आसरे कुशवाहा सपा के राष्ट्रीय महासचिव थे. इसी साल मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर उनका पार्टी से अलग रुख सामने आया था. इसके बाद उन्हें पार्टी के पद से हटा दिया गया था. वहीं, सपा से अलग होने के बाद राम आसरे कुशवाहा BJP में शामिल हो गए. इसके बाद अब 13 साल बाद उन्होंने फिर सपा में वापसी की है. 

बुंदेलखंड में सपा को मिल सकता है फायदा

यहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुशवाहा (मौर्य, शाक्य, सैनी, कोइरी और काछी सहित) समाज की आबादी बड़ी है. इसके साथ ही इस समाज के मतदाता 8 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच माना जाता है.   बुंदेलखंड क्षेत्र और कई अन्य जिलों में इनकी संख्या काफी अच्छी है, जो चुनाव के परिणामों को सीधा प्रभावित करती है.

Tags: home-hero-pos-1up chunav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026

मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल...

September 16, 2026

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026
Ram Asare Kushwaha: राम आसरे कितना फायदेमंद साबित होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या है ‘8’ से इनका कनेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ram Asare Kushwaha: राम आसरे कितना फायदेमंद साबित होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या है ‘8’ से इनका कनेक्शन
Ram Asare Kushwaha: राम आसरे कितना फायदेमंद साबित होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या है ‘8’ से इनका कनेक्शन
Ram Asare Kushwaha: राम आसरे कितना फायदेमंद साबित होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या है ‘8’ से इनका कनेक्शन
Ram Asare Kushwaha: राम आसरे कितना फायदेमंद साबित होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या है ‘8’ से इनका कनेक्शन
Ram Asare Kushwaha: राम आसरे कितना फायदेमंद साबित होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या है ‘8’ से इनका कनेक्शन