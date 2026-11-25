UP Chunav 2026: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Legislative Assembly Election 2027) के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बवाल मचा हुआ है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) ने मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर की 5 साटों पर उम्मीदवारों का एलान किया है. इसके बाद से कांग्रेस और सपा के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हुई एक बैठक में ताजा मांग रखी गई. इस बैठक में कांग्रेस ने उन 120 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सौंपी, जहां से वह चुनाव लड़ना चाहती है.

कांग्रेस पार्टी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (SP) के साथ सीट-बंटवारे पर हो रही बातचीत में कांग्रेस ने 120 सीटों की मांग की है. कांग्रेस पार्टी इससे कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हुई एक बैठक में यह मांग रखी गई, जहां कांग्रेस ने उन 120 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सौंपी, जिन पर वह चुनाव लड़ना चाहती है.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने सहारनपुर में भी दो सीटों की मांग की है जबकि समाजवादी पार्टी ने वहां अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है. सूत्रों ने आगे बताया कि कांग्रेस ने बातचीत के दौरान अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह 120 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी.

कांग्रेस की सूची में रायबरेली और अमेठी की कई सीटें शामिल

खबरों के अनुसार, कांग्रेस की प्रस्तावित सूची में रायबरेली और अमेठी जिलों के कई विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जबकि इनमें से कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं. कांग्रेस की इस मांग में इन क्षेत्रों का शामिल होना, सीट-बंटवारे की बातचीत के दौरान दोनों पार्टियों के बीच चर्चा का एक और मुद्दा बन सकता है. इस बीच, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा है कि उम्मीदवारों का चयन चुनावी समीकरणों और राज्य विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हराने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए.

अखिलेश यादव ने समझदारी पर दिया जोर

‘X’ (पूर्व ट्विटर) पर एक लंबी पोस्ट में, अखिलेश यादव ने गठबंधन सहयोगियों के बीच आपसी समझ की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अंतिम उम्मीदवारों का फैसला करते समय जीतने की संभावना (winning factor) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सत्ताधारी BJP का मुकाबला करने के लिए हर सीट पर एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जिस पर सबकी सहमति हो और जो PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) ढांचे का प्रतिनिधित्व करता हो.

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