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UP Chunav 2026: ‘मैं मैनपुरी से नहीं लड़ूंगी चुनाव…’ अपर्णा यादव ने जेठ का किया सम्मान या जेठानी का लिहाज!

UP Chunav 2026 Aparna Yadav: राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बुधवार को मैनपुरी में कहा कि 2027 में मेरा चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा तय करेगी.

By: JP Yadav | Published: September 30, 2026 8:25:24 PM IST

UP Chunav 2026: 'मैं मैनपुरी से नहीं लड़ूंगी चुनाव...' अपर्णा यादव ने जेठ का किया सम्मान या जेठानी का लिहाज!
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UP Chunav 2026 Aparna Yadav: सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी तेज कर दी है. इस बीच बुधवार (30 सितंबर, 2026) को उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव (aparna yadav) ने नया ट्विस्ट दे दिया. बुधवार शाम को सैफई पहुंचीं सपा संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव ने इशारों-इशारों में कहा कि वह मैनपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी के सवाल पर कहा कि तैयारी बिल्कुल है. साथ ही यह भी कह दिया कि विधानसभा सीट के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पा्र्टी जहां से तय करेगी, वहीं से चुनाव लड़ेंगी. 

अपर्णा यादव को है किस बात का डर

ट्विस्ट यह है कि वह मैनपुरी से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं हैं. दरअसल, अपर्णा यादव की जेठानी डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं. ऐसे में अपर्णा यादव मैनपुरी की किसी सीट से चुनाव लड़कर यादव परिवार से रिश्ते खराब नहीं करना चाहेंगी. अगर वह चुनाव लड़ती हैं तो कहीं वह विलेन ना बन जाएं, इसका भी ख्याल अपर्णा यादव को है. 

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ABVP के आयोजन में हुईं शामिल

बुधवार शाम को अपर्णा यादव मैनपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने कुल देवी-देवताओं के मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया और माथा टेककर आशीर्वाद लिया. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल देवी-देवताओं के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए.

निर्णायक होगा यूपी चुनाव 2027

एक सवाल के जवाब में भाजपा नेता अपर्णा यादव ने कहा कि यूपी चुनाव 2027 बहुत अहम और निर्णायक होगा. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि  उत्तर प्रदेश को पूरे देश की राजनीतिक राजधानी और राजनीतिक धरोहर माना गया है। यहां जो भी सत्तारूढ़ होता है, वह देश की राजनीति और दिशा पर प्रभाव डालता है. राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित दो नामों में एक उद्योगपति का नाम शामिल होने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि यह उनकी पार्टी का निर्णय है.

Tags: up chunav 2026
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