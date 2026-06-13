UP: साढ़े तीन लाख शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज, शुरु हुई प्रक्रिया, लाभ के लिए डिटेल देना जरूरी

राज्य के शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी चल रही है. बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही “मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना” शुरू करने जा रही है.

इस योजना के तहत पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का बीटा वर्जन फिलहाल परीक्षण के दौर से गुजर रहा है.

एकत्र किया जा रहा पात्र कर्मचारियों का डेटा

स्टेट हेल्थ एजेंसी की सीईओ अर्चना वर्मा का कहना है कि योजना का औपचारिक तौर पर शुभारंभ करने से पहले शिक्षा विभाग पात्र कर्मचारियों का डेटा एकत्र करने और उसे त्रुटिरहित बनाने में जुटा हुआ है. कई मामलों में कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि, आधार अथवा पारिवारिक विवरण में अंतर होने के कारण कार्ड जारी होने की प्रक्रिया प्रभावित होती थी और ऐसे मामलों में कर्मचारियों के आवेदन लंबित रह जाते थे. अर्चना वर्मा का कहना है कि इसी समस्या को दूर करने के लिए इस बार डेटा सैनेटाइजेशन पर विशेष जोर दिया गया है.

निर्धारित सीमा तक सीधे योजना के माध्यम से वहन होगा इलाज का खर्च

योजना का लाभ प्रदान करने के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा विकसित डेटा कलेक्शन पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों का विवरण जुटाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार अब तक 3.5 लाख से अधिक पात्र कर्मचारियों का डेटा पोर्टल में एकत्र किया जा चुका है. डेटा सही होने से कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया तेज होगी और अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का फायदा मिल सकेगा. योजना के तहत जारी होने वाले मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड के माध्यम से लाभार्थी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार करा सकेंगे. इलाज का खर्च निर्धारित सीमा तक सीधे योजना के माध्यम से वहन किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा खर्च के समय आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा.