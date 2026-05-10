UP Cabinet Expansion: यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार आज, योगी कैबिनेट में मिल सकती है पूजा पाल को जगह, मंत्री पद की रेस में कौन-कौन?

UP Cabinet Expansion News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का आज (रविवार) विस्तार होगा. सूत्रों के अनुसार इस विस्तार में क्षेत्र और जाति को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को जगह दी जा सकती है. नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर तीन बजे जन भवन में होगा. मंत्री पद के लिए कई बड़े नाम भी रेस में शामिल हैं.

इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का है. भूपेंद्र चौधरी योगी कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं. हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

पूजा पाल भी मंत्री पद की रेस में

इनके अलावा सपा से बगावत करने वाले मनोज पांडेय और पूजा पाल का नाम है. कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, अशोक कटारिया, कैलाश राजपूत और हंसराज विश्वकर्मा का नाम भी चर्चा में है. इनमें हंसराज विश्वकर्मा को छोड़ कोई भी पूर्वांचल से नहीं है. साथ ही मनोज पांडे को छोड़ कोई सवर्ण नहीं है.

यूपी की 403 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं, जबकि वर्तमान में कुछ मंत्री पद रिक्त बताए जा रहे हैं. अगले साल 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिपरिषद विस्तार को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से लखनऊ स्थित ‘जन भवन’ में शिष्टाचार भेंट की.

अखिलेश यादव ने साधा निशाना

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर निशाना साधा है. ‘एक्स ’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा- ‘दिल्ली से पर्ची आ गयी क्या? सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का ‘कटाव छटाव’ हो रहा है.”

सपा प्रमुख ने कहा कि “जिनका मंत्रिमंडल है उनसे भी तो कोई पूछ ले. हमारी मांग है कि उप्र के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए.”

अखिलेश यादव ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों पर बिना नाम लिए संकेतों में निशाना साधते हुए कहा “वैसे ये सवाल भी कुलबुला रहा है : ‘अगल-बगल’ की जोड़ी का कुछ हला-भला होगा या फिर वो ‘अगले-बगले’ ही झांकते रह जाएंगे या सिर्फ रील बनाते.”