UP Board Exam 2026: एडमिट कार्ड भूलने पर भी नहीं छूटेगा एग्जाम, परीक्षा से पहले जरूर जान लें ये अहम नियम

UP Board Exam 2026 Rules: UP बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 18 फरवरी से शुरू होने वाला है. दोनों क्लास के एग्जाम एक साथ 12 मार्च को खत्म होंगे. इस साल UP बोर्ड एग्जाम में 5.2 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स के शामिल होने की उम्मीद है. इनमें से 2.75 मिलियन हाई स्कूल एग्जाम और 2.479 मिलियन इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में शामिल होने की उम्मीद है. कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है. जो लोग अपने एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, वे भी इस बार एग्जाम दे सकते हैं.

एडमिट कार्ड भूलने के क्या नियम है?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो स्टूडेंट्स जल्दबाजी में एग्जाम सेंटर पर अपने एडमिट कार्ड लाना भूल जाते हैं, उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है.

क्या शर्ते है?

बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम देने की इजाजत मिलेगी या नहीं, यह एग्जाम सेंटर के टीचर या एग्जामिनर पर निर्भर करेगा. एग्जाम सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर स्टूडेंट्स को एग्जाम में बैठने के लिए प्रोविजनल परमिशन दे सकता है. स्टूडेंट्स को अगले एग्जाम से पहले या जितनी जल्दी हो सके अपना एडमिट कार्ड या उसकी डुप्लीकेट कॉपी दिखानी होगी. याद रखें एडमिट कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. बिना किसी परेशानी के एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स को यह पक्का करना होगा कि वे अपना एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर पर लाएं.

एडमिट कार्ड में कोई गलती…

जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड पर नाम, जेंडर या पहचान की जानकारी में गलती होगी, वे अपने आप डिसक्वालिफाई नहीं होंगे. इन स्टूडेंट्स को दूसरे डॉक्यूमेंट्स से क्रॉस-वेरिफाई किया जाएगा.

विकलांग स्टूडेंट्स के लिए छूट

विकलांग स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा 20 मिनट का समय मिलेगा और अगर सेंटर मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में है, तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर बैठाया जाएगा. इस बीच सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचरों को एग्जाम आसानी से कराने के लिए 20 जरूरी शिफ्ट में ड्यूटी दी गई है.

आपका एडमिट कार्ड खो जाए तो क्या करें?

अगर किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड UP बोर्ड एग्जाम के दौरान खो जाता है, तो उन्हें तुरंत स्कूल को बताना चाहिए ताकि वे डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ले सकें. स्कूल हेड डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जारी करेंगे. कृपया ध्यान दें कि बोर्ड एग्जाम के दौरान कड़ी जांच और मॉनिटरिंग की जरूरत होगी. इसलिए स्टूडेंट्स को अपना एडमिट कार्ड अपनी स्कूल ID या दूसरी फोटो ID, जैसे आधार, के साथ एग्जाम सेंटर पर लाना होगा. एग्जाम शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करे.