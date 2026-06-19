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10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हो जाएं अलर्ट! UP बोर्ड का एकेडमिक कैलेंडर हुआ जारी, जानें कब से होंगी प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं?

UP बोर्ड का एकेडमिक कैलेंडर जारी हो चुका है. नॉन-बोर्ड कक्षाओं के लिए सिलेबस पूरा करने की समय सीमा 25 जनवरी, 2027 तय की गई है. आइये जानते हैं कि कब से प्री-बोर्ड और बोर्ड की परीक्षाएं होंगी.

By: Shivangi Shukla | Published: June 19, 2026 3:28:32 PM IST

UP बोर्ड का एकेडमिक कैलेंडर हुआ जारी
UP बोर्ड का एकेडमिक कैलेंडर हुआ जारी


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपना आधिकारिक एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है. यूपी बोर्ड के छात्रों को इससे काफी सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि अब उन्हें साल भर परीक्षाओं की तारीखों को लेकर असमंजस में नहीं रहना पड़ेगा. 

कैलेंडर जारी होने के बाद छात्र समय रहते ही अपनी पढ़ाई का एक सही टाइम-टेबल बना सकते है और बिना किसी मानसिक दबाव के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं.

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UP बोर्ड ने जारी किया कैलेंडर 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुसार, नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो चुका है. सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे तय शेड्यूल के अनुसार ही कक्षाओं का संचालन करें. जारी निर्देश के अनुसार, बोर्ड कक्षाओं का पूरा सिलेबस 10 जनवरी, 2027 तक हर हाल में पूरा करना होगा. इससे स्टूडेंट्स को रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा.

चार चरण में होंगे यूनिट टेस्ट

UP बोर्ड के छात्रों की परीक्षा की तैयारी का लगातार मूल्यांकन करने के लिए इस सत्र में चार चरणों में मासिक यूनिट टेस्ट आयोजित किए जाएंगे:

प्रथम यूनिट टेस्ट: जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह में होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे.
द्वितीय यूनिट टेस्ट: अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, जो वर्णनात्मक (लिखित) होगा.
तृतीय और चतुर्थ टेस्ट: इसके बाद नवंबर और दिसंबर महीनों में अगले दो यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि छात्र समय रहते अपनी कमियों को सुधार सकें.

अर्धवार्षिक (Half-Yearly) परीक्षा

प्रैक्टिकल एग्जाम: कैलेंडर के अनुसार, अर्धवार्षिक की प्रयोगात्मक (Practical) परीक्षाएं सितंबर 2026 के चौथे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी.
लिखित परीक्षा: अर्धवार्षिक लिखित परीक्षाएं अक्टूबर 2026 के दूसरे और तीसरे सप्ताह के बीच आयोजित होंगी.

रिजल्ट: इन परीक्षाओं के प्राप्तांकों को नवंबर के पहले सप्ताह तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा.

सिलेबस पूरा करने की अंतिम तिथि (Deadline)

यूपी बोर्ड ने इस बार पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं:

कक्षा 10वीं और 12वीं: बोर्ड कक्षाओं का पूरा सिलेबस 10 जनवरी, 2027 तक हर हाल में पूरा करना होगा.
कक्षा 9वीं और 11वीं: नॉन-बोर्ड कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने की समय सीमा 25 जनवरी, 2027 तय की गई है. 

कब शुरू होंगी प्री-बोर्ड (Pre-Board) परीक्षाएं?

मुख्य बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों की तैयारी को परखने के लिए जनवरी 2027 में प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होगा:

कक्षा 12वीं का प्री-बोर्ड प्रैक्टिकल: 11 जनवरी, 2027 से शुरू 
कक्षा 10वीं और 12वीं प्री-बोर्ड लिखित परीक्षा: 18 जनवरी, 2027 से आयोजित की जाएगी.

मुख्य बोर्ड और वार्षिक परीक्षा

कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा: 1 फरवरी से 10 फरवरी, 2027 के बीच आयोजित की जाएंगी.
बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं: कक्षा 10वीं और 12वीं के मुख्य प्रैक्टिकल 27 जनवरी से 10 फरवरी, 2027 के बीच दो चरणों में होंगे.
मुख्य बोर्ड लिखित परीक्षा: यूपी बोर्ड की मुख्य हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी 2027 में ही आयोजित की जाएंगी. इसके तुरंत बाद, मार्च 2027 में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन (कॉपी चेकिंग) का काम और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

Tags: UP board CalendarUP Board exam
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