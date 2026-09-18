UP BJP New Appointments 2026: पंकज चौधरी ने जारी की नई टीम; किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी?

UP BJP New Appointments 2026: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज यानी शुक्रवार 18 सितंबर 2026 को नए ऑर्गेनाइज़ेशनल अपॉइंटमेंट्स की घोषणा की है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सेल क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, को-कोऑर्डिनेटर और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारियों की लिस्ट जारी की. ये अपॉइंटमेंट्स ऐसे समय में हुई हैं जब पार्टी राज्य में ऑर्गेनाइज़ेशनल एक्टिविटीज़ तेज कर रही है.

हाल ही में, BJP ने रीजनल और फ्रंट लेवल पर इंचार्जों की भी घोषणा की थी. लिस्ट के मुताबिक, ओम प्रकाश श्रीवास्तव को सेल क्लस्टर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है. संतराम यादव और डॉ. मिथिलेश त्रिपाठी को को-कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है.

किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी?

सेल कॉम्प्लेक्स कन्वीनर: ओम प्रकाश श्रीवास्तव

को-कन्वीनर: संतराम यादव, डॉ. मिथिलेश त्रिपाठी

सोशल मीडिया इंचार्ज: सुभाष यदुवंश

सोशल मीडिया को-कन्वीनर: गौरव वाष्णेय, विनीत मालवीय, अनुज चौधरी, मनोज मौर्य, निखिल सिन्हा, विवेक लवानिया

सोशल मीडिया मेंबर: जयंत शिवाच, वाई.के. शर्मा, अभिमन्यु सिंह

स्टेट प्रेसिडेंट पंकज चौधरी द्वारा जारी लिस्ट के बाद, नए पदाधिकारी ऑर्गनाइज़ेशन में अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे.

सोशल मीडिया टीम में बदलाव

BJP ने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के लिए भी अधिकारियों की घोषणा की है. सुभाष यदुवंश को सोशल मीडिया इंचार्ज नियुक्त किया गया है. गौरव वाष्णेय, विनीत मालवीय, अनुज चौधरी, मनोज मौर्य, निखिल सिन्हा और विवेक लवानिया को सोशल मीडिया को-कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है. जयंत शिवाच, वाई.के. शर्मा और अभिमन्यु सिंह को सोशल मीडिया मेंबर नियुक्त किया गया है.

BJP ने हाल ही में लखनऊ में अपने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के लिए एक स्टेट वर्कशॉप की, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑर्गनाइज़ेशन की मौजूदगी को मज़बूत करने और सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिक कम्युनिकेशन बढ़ाने पर चर्चा हुई.