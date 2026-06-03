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UP Chunav 2027: अवध में ‘ब्राह्मण कार्ड’ खेलेगी भाजपा? 2027 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी

UP Politics: 2027 चुनाव से पहले क्या अवध में 'ब्राह्मण कार्ड' खेलने जा रही है BJP? जानिए क्यों अचानक संगठन में इस बड़े बदलाव की मांग तेज हो गई है.

By: Shivani Singh | Published: June 3, 2026 6:31:44 PM IST

2027 चुनाव से पहले क्या अवध में 'ब्राह्मण कार्ड' खेलने जा रही है BJP?
2027 चुनाव से पहले क्या अवध में 'ब्राह्मण कार्ड' खेलने जा रही है BJP?


उत्तर प्रदेश की सियासत में ‘अवध क्षेत्र’ हमेशा से सत्ता की चाबी रहा है. हालिया राजनीतिक समीकरणों और सामाजिक ताने-बाने को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की चर्चाएं तेज हैं. अवध में ब्राह्मण मतदाताओं की मजबूत हिस्सेदारी को देखते हुए अब यह मांग उठने लगी है कि भाजपा को इस क्षेत्र की कमान किसी ब्राह्मण चेहरे को सौंपनी चाहिए.

अवध का भूगोल और ब्राह्मण आबादी का दबदबा

अवध सांगठनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले न केवल यूपी की राजनीति की दिशा तय करते हैं, बल्कि यहाँ की सामाजिक बनावट में ब्राह्मण मतदाता हमेशा से किंगमेकर रहा है.

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निर्णायक संख्या: लखनऊ, अयोध्या, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में ब्राह्मण आबादी लगभग 12% से 16% है. कुछ सीटों पर यह आंकड़ा 20% के पार है.

पारंपरिक कोर वोटर: 2014 के बाद से यह वर्ग भाजपा का सबसे मजबूत वैचारिक और चुनावी स्तंभ रहा है. कार्यकर्ताओं का मानना है कि जहाँ इस वर्ग की आबादी सबसे सघन है, वहाँ संगठन की कमान भी इसी समाज के हाथ में होनी चाहिए.

ब्राह्मण चेहरे को कमान क्यों? जानिए 4 बड़े कारण

जमीनी पकड़ मजबूत करना: ब्राह्मणों की घनी आबादी के बीच उसी समाज का नेतृत्व होने से कार्यकर्ताओं और आम लोगों में सीधा संवाद स्थापित होगा.

नाराजगी दूर करना: जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर आने वाली असंतोष की खबरों के बीच अवध के केंद्र में ब्राह्मण चेहरा होने से कोर वोटर बैंक को सकारात्मक संदेश जाएगा.

विपक्ष की घेराबंदी: सपा और कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भाजपा के पारंपरिक वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा ब्राह्मण नेतृत्व को आगे कर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर सकती है.

2027 की तैयारी: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा संगठन को मजबूत कर रही है. अवध जैसे क्षेत्र में सही सामाजिक संतुलन साधना पार्टी की मजबूरी और रणनीति दोनों है.

संतुलन साधने की चुनौती

हालांकि, भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ‘सर्वसमाज’ को साथ लेकर चलने की है. अवध क्षेत्र में ठाकुर, ओबीसी (कुर्मी, मौर्य, यादव) और दलित मतदाताओं की संख्या भी अच्छी-खासी है. ऐसे में पार्टी को ब्राह्मण चेहरे को आगे बढ़ाते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि अन्य वर्ग उपेक्षित महसूस न करें.

Tags: BJPup politics
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