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गैस सिलेंडर में छिपाकर बेचती थीं नशे की पुड़िया, छापेमारी में धरी गई 2 सगी बहनें; पुलिस को सुनाई दर्द भरी दास्तां!

यूपी के बिजनौर में गैस सिलेंडर में छिपाकर स्मैक की तस्करी की जा रही थी. पुलिस ने मामले में भारी नकदी और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और दो सगी बहनों को गिरफ्तार किया है.

By: Kajal Jain | Last Updated: June 8, 2026 10:49:35 AM IST

गैस सिलेंडर में छिपाकर बेचती थीं नशे की पुड़िया, छापेमारी में धरी गई 2 सगी बहनें; पुलिस को सुनाई दर्द भरी दास्तां!
गैस सिलेंडर में छिपाकर बेचती थीं नशे की पुड़िया, छापेमारी में धरी गई 2 सगी बहनें; पुलिस को सुनाई दर्द भरी दास्तां!


उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नशीले कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने दो शातिर बहनों को गिरफ्तार किया. पुलिस की छापेमारी में गैस सिलेंडर के अंदर छिपाई गई 111.54 ग्राम स्मैक की पुलिया और भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है. पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए अवैध नशे की अनुमानित कीमत लगभग 1.50 लाख रुपये हैं. 

छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा

यह घटना बिजनौर के चांदपुर चुंगी इलाके की बताई जा रही है. जहां नशे के खिलाफ कार्रवाई में दोनों बहनों की पहचान  30 वर्षीय रहनुमा और नूरी और 24 वर्षीय तबस्सुम के रूप में हुई है. पुलिस ने अपने छापेमारी अभियान में दोनों बहनों  के पास से करीब 50.35 ग्राम स्मैक की डली और 61.19 ग्राम स्मैक पाउडर पुडिया में बरामद किया है. पुराने स्मैक को बेचकर दोनों बहनों ने करीब 88,950 रुपये कमाए जो पुलिस ने जब्त कर लिए हैं.

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पुलिस को सुनाई आपबीती

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में दोनों अविवाहित बहनों ने बताया कि पिता फरीद का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता. घर में कमाने वाला कोई नहीं है जिसके चलते नशे का कारोबार करना पड़ता है. बहनों ने पुलिस को बताया कि एक स्मैक की पुडिया को 400 रुपय में बेचती हैं. दोनों आरोपियों के बयान दर्ज करके पुलिस ने मु0अ0सं0 435/2026 के तहत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है. दोनों को कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नशे के नेटवर्क की तलाश

बड़ी संख्या में नशीले पदार्थ और नकदी बरामद करने के बाद पुलिस ने मामले में और गंभीरता से जांच-पड़ताल चालू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं को स्मैक कहां से मिल रहा था और इस नशे के कारोबार के पीछे और कौन-कौन शामिल है.

पुलिस स्मैक के खरीददारों को भी खोज रही है ताकि इसके पीछे छिपे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. पुलिस का मानना है कि छोटे-मोटे कारोबारियों को गिरफ्तार करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ऐसे में सीधा सप्लाई चेन को ध्वस्त करके ही निपटा जा सकता है.

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