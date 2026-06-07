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UP News: दुल्हन भागी, बहन से निकाह तय… फिर खुला ऐसा राज़; बारातघर में चल गए लाठी-डंडे!

UP News: बरेली में निकाह से पहले दुल्हन प्रेमी संग फरार हो गई. छोटी बहन से निकाह तय हुआ तो उसका भी अफेयर सामने आया. विवाद में मारपीट हुई, तीन घायल, एक की हालत गंभीर.

By: Preeti Rajput | Published: June 7, 2026 12:08:18 PM IST

दुल्हन भागी, बहन से निकाह तय... फिर खुला ऐसा राज़; बारातघर में चल गए लाठी-डंडे!
दुल्हन भागी, बहन से निकाह तय... फिर खुला ऐसा राज़; बारातघर में चल गए लाठी-डंडे!


UP News: बरेली के बिथरी चैनपुर में शनिवार को बारातघर में शादी का माहौल अचानक बवाल में बदल गया. निकाह से ठीक पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. इज्जत बचाने के लिए दोनों परिवारों ने छोटी बहन से निकाह कराने का फैसला किया. लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि वह भी किसी से प्यार करती है. बस फिर क्या था दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए. लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले, जिसमें तीन लोग घायल हो गए. एक की हालत गंभीर है. खुशियों वाली शादी देखते ही देखते जंग का मैदान बन गई.

निकाह से पहले दुल्हन हुई फरार 

दरअसल, बिथरी चैनपुर के एक गांव में युवती की शादी की तैयारियां चल रही थीं. शनिवार को नरियालवल के बारातघर में निकाह की सारी तैयारियां हो गई थीं. इसी बीच शुक्रवार की रात को दुल्हन अपने सारे गहने लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई. जब इस घटना का पता परिवार को लगा तो पड़कंप मच गया. बात दुल्हे के परिवार तक पहुंच गई. दोनों परिवारों के बीच घंटों चली बातचीत में रिश्तेदारों और लोगों ने मामला संभालने की कोशिश की. काफी समझाने-बुझाने के बाद छोटी बहन के संग निकाह तय हुआ. 

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खूब चले लाठी-डंडे 

लेकिन, ऐन मौके पर पता चला कि वह भी किसी से प्यार करती है. फिर क्या था दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चले. इस दौरान शादी में शामिल होने के लिए पहुंची दुल्हन की चेचरी बहन और उसका देवर भी मारपीट में घाटल हो गया. एक व्यक्ति की हालत तो इतनी गंभीर है, कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. हंगामे के बाद निकाह रद्द हो गया और बारात बिना दुल्हन वापस लौट गई. 

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निकाह से पहले खुला राज़

शनिवार को तय समय पर बारात बरेली के नरियावल स्थित बारातघर पहुंची. निकाह शुरू होने से ठीक पहले दूल्हा पक्ष को पता चला कि छोटी बहन का भी किसी युवक से चक्कर है और वह शादी के लिए तैयार नहीं है.  ये सुनते ही माहौल गरमा गया. पहले बहस शुरू हुई और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. एसओ बिथरी चैनपुर राजेश मिश्रा ने बताया कि बड़ी बहन तो पहले ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी थी. जब छोटी बहन से निकाह कराने की बात चली तो उसका भी अफेयर सामने आ गया. इसके बाद बारातघर में बवाल मच गया, जिसमें 2-3 लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

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Tags: crime newsUP News
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