क्या सपा में शुरू हो गया ‘क्लीन-अप ऑपरेशन’; टिकट से पहले इस्तीफे क्यों मांग रहे हैं अखिलेश यादव?

UP Assembly Elections 2027: यूपी में अगले साल खास तौर पर 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. नतीजतन, वहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं. राजनीतिक पार्टियों के बीच समीक्षा बैठकों ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया है. जहां एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी बूथ स्तर पर चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट गई है, वहीं विपक्षी सपा ने मिशन क्लीन-अप शुरू किया है.

इस पहल के तहत, पार्टी ने सबसे पहले ‘I-Pac’ जो अपनी चुनावी रणनीतियों के लिए मशहूर है से नाता तोड़ लिया है, और इसके बजाय इस ‘क्लीन-अप’ अभियान की ज़िम्मेदारी एक नई पेशेवर टीम को सौंप दी है.

सर्वे और फीडबैक तंत्रों की निगरानी कर रहें अखिलेश

दरअसल, SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है. इस पहल के तहत, उन्होंने रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक निगरानी टीम बनाई है; यह टीम विभिन्न एजेंसियों के ज़रिए सर्वे करवा रही है और संभावित उम्मीदवारों के बारे में विधानसभा क्षेत्र-वार फीडबैक इकट्ठा कर रही है. अखिलेश यादव खुद इन सर्वे और फीडबैक तंत्रों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं. इस कवायद का मकसद पूरे राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए जीतने वाले उम्मीदवारों का चयन करना है.

इसी रणनीति के तहत, अखिलेश यादव ने एक अहम और कड़ा फैसला लिया है. उन्होंने साफ निर्देश जारी किए हैं कि पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या नेता जो आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है, उसे पार्टी का टिकट मांगने से पहले अपने संगठनात्मक पद से इस्तीफा देना होगा. लखनऊ में सभी 75 ज़िलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान, उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर कोई ज़िला अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे पहले अपना इस्तीफा देना होगा; कोई भी ज़िला अध्यक्ष एकतरफा तौर पर खुद को उम्मीदवार घोषित न करे. माना जाता है कि अखिलेश के इस निर्देश का मकसद पार्टी के भीतर गुटबाज़ी पर लगाम लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि संगठन का कामकाज व्यक्तिगत चुनावी महत्वाकांक्षाओं से प्रभावित न हो.

कमान रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक रंजन के हाथों में

पार्टी के भीतर इस नए चुनावी ढांचे की कमान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक रंजन संभाल रहे हैं. इसे आसान बनाने के लिए, लखनऊ के गोमती नगर में एक खास दफ़्तर बनाया गया है. यहां लखनऊ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर, रिसर्चर और सपोर्ट स्टाफ़ अभी हर विधानसभा क्षेत्र का जायज़ा लेने में लगे हैं. यह टीम उम्मीदवारों को निजी सिफ़ारिशों के बजाय डेटा और जमीनी फ़ीडबैक के आधार पर चुन रही है.

अखिलेश यादव अभी जिस रणनीति पर चल रहे हैं, उससे यह साफ़ है कि 2027 के चुनावों के लिए, टिकट बांटने में लॉबिंग और निजी सिफ़ारिशों के बजाय सर्वे और फ़ीडबैक को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी. इसके लिए, पार्टी ने उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए कई सख़्त नियम बनाए हैं; इनमें जीत की संभावना और स्थानीय लोगों के बीच उम्मीदवार की स्वीकार्यता सबसे जरूरी बातें हैं. इसके अलावा, स्थानीय जातिगत समीकरणों के साथ-साथ उम्मीदवार की साख, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड (अगर हो तो), और आस-पास की विधानसभा सीटों पर उस उम्मीदवार का कितना असर है इन बातों को भी जीत-हार तय करने वाले बड़े फ़ैक्टर माना गया है.

इस सावधानी के पीछे क्या वजह है?

SP ने 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर हुए विवादों के बाद यह नया तरीका अपनाया है. अंदरूनी समीक्षाओं से पता चला कि पिछले चुनावों में पार्टी को इसलिए नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वह असरदार नेताओं की सिफ़ारिशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रही और उसने बार-बार उम्मीदवारों को बदला. अब SP का मानना ​​है कि पेशेवर सर्वे, निजी वफ़ादारियों और स्थानीय आपसी रंजिशों से ऊपर उठकर, जमीनी हकीकत का एक सच्चा और निष्पक्ष आकलन देंगे.

कुल मिलाकर, SP आंतरिक कलह, गुटबाज़ी और अपने गठबंधन सहयोगियों की दांव-पेच जैसी राजनीतिक संकटों से निपटने के लिए सावधानी से कदम बढ़ा रही है. इस बीच, मुजफ्फरनगर के सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने भी अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है, जिसमें उन्होंने मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है.