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UP Election: यूपी में बीजेपी पास क्या है बड़ा राजनीतिक हथियार, क्या PDA के सहारे सपा पहुंच पाएगी सत्ता के आस-पास?

UP Vidhan Sabha Chunav 2027: यूपी की राजनीति दो बड़े नैरेटिव के बीच फंसी दिखाई दे रही है. एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर लगातार चुनावी बढ़त बनाए रखना चाहती है, तो दूसरी तरफ सपा सामाजिक समीकरण और पीडीए गठजोड़ के सहारे सत्ता वापसी का रास्ता तलाश रही है.

By: Hasnain Alam | Published: May 11, 2026 5:53:47 PM IST

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव


UP Assembly Election 2027: पश्चिमी बंगाल में लगभग 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद बीजेपी ने अपने रणनीतिक कौशल और मजबूत नेतृत्व की बदौलत ममता बनर्जी के किले को तह कर लिया. बीजेपी की इस अप्रत्याशित जीत ने पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है. इसी के साथ अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मिशन-2027 को लेकर अपनी रणनीति और तेज कर दी है. 

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि अगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर बड़ी राजनीतिक जमीन तैयार कर सकती है, तो क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम और पीडीए समीकरण के भरोसे सत्ता तक पहुंच पाएगी.

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यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19 से 20 प्रतिशत

बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता लंबे समय से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं. उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 से 20 प्रतिशत मानी जाती है और सूबे में लगभग बीस जिलों की 140 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोट सीधे चुनावी परिणाम को प्रभावित करते रहे हैं.

पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड, अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25 से 40 प्रतिशत तक है. यही वजह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को मजबूत करने में जुटे हैं और आए दिन उन्हीं की बात करते नज़र आते हैं.

कानून का राज बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार

वहीं बीजेपी की रणनीति अब सिर्फ हिंदुत्व तक सीमित नहीं मानी जा रही. पार्टी ने गैर-यादव ओबीसी, गैर-जाटव दलित और महिला मतदाताओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासनिक छवि और प्रदेश में कानून का राज भी बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार माना जा रहा है. 

बताया जाता है कि बंगाल में बीजेपी को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा नहीं मिला, लेकिन हिंदू वोटों का व्यापक ध्रुवीकरण और महिला वोटरों का समर्थन बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ है, जिसकी बदौलत बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने में सफल हुई है. बीजेपी अब इसी फार्मूले को यूपी में और आक्रामक तरीके से लागू करने की तैयारी में दिखाई दे रही है.

सिर्फ मुस्लिम समर्थन के भरोसे सत्ता तक पहुंचना मुश्किल

पार्टी का मानना है कि यदि गैर-मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा उसके साथ बना रहा, तो सपा के लिए केवल मुस्लिम समर्थन के भरोसे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा, जबकि बीजेपी हैट्रिक लगाने में सफल हो जाएगी.

दूसरी ओर सपा को उम्मीद है कि पीडीए रणनीति 2027 में बड़ा असर दिखा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने जिस तरह से कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और उसके अबकी बार चार सौ पार के रथ को रोकने में कामयाब हुई है, उससे पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है.

सपा को लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जनता बीजेपी से नाराज है और कुछ सवर्ण समाज के लोग भी नाराज हैं, जिसका लाभ उसको मिल सकता है.

पीडीए गठजोड़ के सहारे सत्ता वापसी का रास्ता तलाश रही सपा

फिलहाल यूपी की राजनीति दो बड़े नैरेटिव के बीच फंसी दिखाई दे रही है. एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर लगातार चुनावी बढ़त बनाए रखना चाहती है, तो दूसरी तरफ सपा सामाजिक समीकरण और पीडीए गठजोड़ के सहारे सत्ता वापसी का रास्ता तलाश रही है. 

ऐसे में 2027 का चुनाव केवल जातीय गणित नहीं, बल्कि नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है, जिसमें सपा कितनी सफल होगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी की  बंगाल की जीत ने सपा को सकते में डाल दिया है. जिससे उबर पाना आसान नहीं नज़र आ रहा है.

(करुणा निधान पांडेय की रिपोर्ट)

Tags: BJPSamajwadi PartyUP Assembly ElectionsUP News
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