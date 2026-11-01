Shikohabad Assembly: जिस सीट से मुलायम सिंह यादव ने रचा था इतिहास, वहां कैसे बदली सियासत? काफी दिलचस्प है सीट की कहानी

Shikohabad Assembly Seat History: फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों में है, जहां चुनावी इतिहास किसी एक दल की स्थायी पकड़ की कहानी नहीं कहता. यहां कभी कांग्रेस का प्रभाव रहा तो बाद के दौर में समाजवादी राजनीति मजबूत हुई. 1993 में खुद मुलायम सिंह यादव ने शिकोहाबाद से चुनाव जीतकर इस सीट को अपने राजनीतिक सफर से जोड़ दिया.

इसके बाद यादव परिवार से जुड़े स्थानीय राजनीतिक रिश्तों और सपा के संगठन ने यहां पार्टी की मजबूत जमीन तैयार की. लेकिन 2017 में बीजेपी ने सपा को हराकर समीकरण बदल दिए और 2022 में सपा ने फिर वापसी कर ली. ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में शिकोहाबाद का मुकाबला पुराने सियासी आधार और बदले हुए राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा बन सकता है.

1993 में मुलायम सिंह यादव की जीत

शिकोहाबाद के राजनीतिक इतिहास में 1993 का चुनाव खास महत्व रहता है. समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के अशोक यादव को हराया था. मुलायम को 55,249 वोट, जबकि अशोक यादव को 39,558 वोट मिले थे. बीजेपी के राजेश कुमार 27,839 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे. यानी उस दौर में भी मुकाबला बहुकोणीय था, लेकिन सपा ने साफ बढ़त बनाई.

इसके बाद भी सीट पर सपा का प्रभाव बना रहा. 2002 में हरिओम यादव ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की, जबकि 2007 में निर्दलीय अशोक यादव ने बाजी मारी. 2012 में ओम प्रकाश वर्मा ने सपा को फिर जीत दिलाई.

2017 में BJP ने बदली तस्वीर

2017 का चुनाव शिकोहाबाद के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट था. BJP के डॉ. मुकेश वर्मा ने 87,851 वोट हासिल किए, और SP के संजय कुमार को हराया, जिन्हें 77,074 वोट मिले थे. लगभग 10,777 वोटों से इस जीत ने यह इशारा किया कि SP का पारंपरिक जनाधार BJP के कंट्रोल से बाहर नहीं है.

दिलचस्प बात यह है कि 2022 से पहले पॉलिटिकल इक्वेशन फिर बदल गए. मुकेश वर्मा BJP छोड़कर SP में शामिल हो गए, जबकि 2012 में SP MLA रहे ओम प्रकाश वर्मा BJP में शामिल हो गए. इसका मतलब है कि शिकोहाबाद में कैंडिडेट और पार्टी बदलने की पॉलिटिक्स भी चुनावी इक्वेशन पर असर डालती रही है.

2022 में SP की वापसी, 2027 में एक और टेस्ट

2022 में, SP के टिकट पर मुकेश वर्मा ने 106,279 वोट हासिल किए और BJP के ओम प्रकाश वर्मा को हराया. BJP को 96,951 वोट मिले, जो लगभग 9,328 वोटों का मार्जिन है. BSP के अनिल कुमार को भी 25,445 वोट मिले.

अब 2027 में सवाल यह है कि क्या SP अपनी वापसी बनाए रख पाएगी या BJP अपना 2017 का परफॉर्मेंस दोहराने की कोशिश करेगी. शिकोहाबाद में कैंडिडेट का पर्सनल असर, यादव-OBC वोट इक्वेशन, BJP का ऑर्गनाइज़ेशन और SP का ट्रेडिशनल बेस चुनाव का नतीजा तय करने में अहम फैक्टर हो सकते हैं.