UP Elections 2027: सरकार बनी तो खिलाड़ियों-कलाकारों को… चुनावी तैयारियों के बीच अखिलेश यादव का बड़ा एलान

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक अभियान को धार देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादन ने रविवार 27 सितंबर 2026 को खेल, कलाकारों, गांवों के विकास और चुनाव व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरा. अखिलेश ने खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए बड़ा एलान करते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें 21 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि खेलों को लेकर हुई बैठक में लिए गए फैसलों को आने वाले पार्टी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा.

खिलाड़ियों से वादा, खेल के साथ कोई खेल नहीं होने देंगे- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में खेलों के लिए जितना बजट होना चाहिए, उतना नहीं है. उनकी सरकार बनने पर खेलों के ओवरऑल स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा. उनका कहना था कि गांवों से खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा.

रवि किशन के वायरल वीडियो पर भोजपुरी में अखिलेश का पलटवार

गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसमें एक पार्षद इलाके में जलभराव और नालियों में पानी की समस्या का सवाल उठाते दिखाई देते है, जिस पर रवि किशन कथित तौर पर उनसे सपा में शामिल होने की बात कहते हैं. अखिलेश ने इसी मुद्दे पर भोजपुरी अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ‘मेंबर बनी अब त सरकार बनी’. उन्होंने विपक्ष सरकार के नेताओं की ओर से गांव गोद लिए जाने के मुद्दे पर भी हमला बोला. उनका आरोप था कि जिन नेताओं ने गांव गोद लिए, उन्होंने बाद उन्हें अनाथ छोड़ दिया.

गोरखपुर के बारे में अखिलेश यादव ने कहा, सैफई के बारे में आप क्या कहते हैं? आप सैफई से प्रेरणा ले सकते थे. आपको अपने इलाके में सैफई से बेहतर काम करना चाहिए था. मैंने लोकसभा में भी कहा था कि किसी गांव को गोद लेने के बाद उसे अनाथ नहीं छोड़ा जाता. जो मुख्यमंत्री अपने गांव और शहर के लिए काम नहीं कर सकता, उससे राज्य क्या उम्मीद कर सकता है?

चुनाव आयोग के बारे में सपा प्रमुख ने क्या कहा?

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के बारे में कहा 2017 में हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा या नहीं. मैंने कहा था कि सपा के वोट जानबूझकर काटे गए. हमें पता था, इसीलिए हम 2024 में सांसद जीते. उन्होंने लोगों पर रिवॉल्वर तानकर वोट देने से रोका. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सुना है कि नोएडा में वोट चुराए जा रहे हैं.