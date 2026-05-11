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UP Election: यूपी में मुस्लिम राजनीति को लेकर छिड़ी नई बहस, मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी बोले- ‘अखिलेश यादव को…’

UP Vidhan Sabha Chunav 2027: लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है, लेकिन अब मुस्लिम समाज के भीतर राजनीतिक हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मौलाना शहाबुद्दीन का यह बयान उसी का परिणाम बनाया जा रहा है.

By: Hasnain Alam | Published: May 11, 2026 4:06:42 PM IST

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी


UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुस्लिम राजनीति को लेकर नई बहस छिड़ गई है. दरअसल मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को केवल चुनावी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज के मसलों से कोई वास्तविक सरोकार नहीं है. 

मौलाना ने मुस्लिम उलेमा और बुद्धिजीवियों से 2027 में सपा के बजाय दूसरी पार्टियों का समर्थन करने की अपील भी की है. मौलाना शाहबुद्दीन का यह बयान ऐसे समय आया है जब यूपी में बीजेपी मिशन 2027 को लेकर आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है और सपा भी उसका मुकाबला करने के लिए तमाम जद्दोजेहद में जुटी हुई.

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सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है मुस्लिम वोट बैंक

बता दें कि लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है, लेकिन अब मुस्लिम समाज के भीतर राजनीतिक हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मौलाना शहाबुद्दीन का यह बयान उसी का परिणाम बनाया जा रहा है. हालांकि, बीजेपी को रोकने के लिए आज भी मुस्लिम मतदाता सपा को सबसे मजबूत विकल्प के रूप मानते रहे हैं.

बहरहाल जानकारों का मानना है कि मौलाना का बयान सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों में बिखराव पैदा कर सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिल सकता है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि क्या यह वास्तव में मुस्लिम समाज की नाराजगी है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है.

सपा से मुस्लिम मतदाताओं का मोह भंग तो किसे होगा फायदा?

फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोटों की एकजुटता और नेतृत्व दोनों बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं. अगर सपा से मुस्लिम मतदाताओं का मोह भंग हुआ तो इसका सबसे ज्यादा लाभ बीजेपी को होगा और सबसे ज्यादा नुकसान सपा को होगा.

बहरहाल मौलाना की बातों में मुस्लिम मतदाता कितना इत्तेफाक रखते हैं यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन, मौलाना ने एक नई बहस को जरूरी जन्म दे दिया है, जिसका लाभ बीजेपी है हर हाल में उठाने से बाज नहीं आएगी.

(करुणा निधान पांडेय की रिपोर्ट)

Tags: Maulana Shahabuddin RazviUP Assembly ElectionsUP News
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