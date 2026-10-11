Home > उत्तर प्रदेश > UP Election 2027 से पहले कांग्रेस में कलह! लखनऊ दफ्तर में चले जूते-चप्पल, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की से मचा बवाल

UP Election 2027 से पहले कांग्रेस में कलह! लखनऊ दफ्तर में चले जूते-चप्पल, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की से मचा बवाल

UP Assembly Election 2027: लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नए अध्यक्ष आराधना मिश्रा उर्फ मोना के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और जूते चप्पल चलने की खबरें सामने आईं.

By: Shristi S | Published: October 11, 2026 5:39:07 PM IST

लखनऊ दफ्तर में चले जूते-चप्पल, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की से मचा बवाल
लखनऊ दफ्तर में चले जूते-चप्पल, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की से मचा बवाल


Lucknow Congress Office Ruckus: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी कांग्रेस को नई टीम के गठन के साथ ही रविवार 11 अक्टूबर 2026 को अपने ही कार्यालय में हंगामे का सामना करना पड़ा. लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नए अध्यक्ष आराधना मिश्रा उर्फ मोना के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और जूते चप्पल चलने की खबरें सामने आईं. बताया जा रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समर्थन में हुए नारेबाजी को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही  देखते दो पक्षों के बीच झड़प में बदल गया.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आराधना मिश्रा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अजय राय के समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए. दूसरी तरफ के कुछ वर्कर्स ने नाराज़गी जताई. इससे दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. घटना के दौरान जूते-चप्पल फेंके जाने की भी खबरें हैं. बताया जा रहा है कि यह हंगामा करीब 10 मिनट तक चला. हालांकि, यह पता लगाने के लिए कि लड़ाई किसने शुरू की और झगड़े के दौरान असल में क्या हुआ, इसकी स्वतंत्र जानकारी नहीं है.

You Might Be Interested In

अजय राय ने भी चर्चा की

हंगामे के बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की खबरें भी सामने आईं. झगड़े के बाद, सीनियर नेताओं ने स्थिति को कंट्रोल करने और शांत करने की कोशिश की. नए पदाधिकारियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय की गैरमौजूदगी ने भी सवाल खड़े किए. कार्यवाहक अध्यक्ष इमरान मसूद ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना रिवाज नहीं है. उन्होंने बताया कि ज़िम्मेदारी का ट्रांसफर पार्टी ऑफिस में हुआ.

आराधना मिश्रा और इमरान मसूद कौन हैं?

उत्तर प्रदेश में संगठन को मज़बूत करने और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए, कांग्रेस ने आराधना मिश्रा, जिन्हें मोना के नाम से भी जाना जाता है, को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. इमरान मसूद को एक्टिंग अध्यक्ष बनाया गया है. अजय राय इससे पहले अगस्त 2023 से इस पद पर थे. उनसे पहले, बृजलाल खबरी इस पद पर थे. आराधना मिश्रा ने नवरात्रि के पहले दिन रविवार को औपचारिक रूप से पदभार संभाला. इस दौरान अजय राय ने उनकी जगह अध्यक्ष का पद संभाला.

2027 के चुनावों से पहले कांग्रेस के सामने चुनौतियां

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं. राज्य में संगठन को मज़बूत करना, अपने कार्यकर्ताओं के बीच एकता बनाए रखना और ऑल इंडिया अलायंस में अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होगा.

अपने बयान में इमरान मसूद ने INDIA अलायंस की एकता पर भी ज़ोर दिया और कहा कि अलायंस मज़बूती से चुनाव लड़ेगा. इसलिए, स्टेट ऑफिस में हुए हंगामे से पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है. हालांकि, यह नतीजा निकालना जल्दबाज़ी होगी कि एक ही घटना के आधार पर पूरा संगठन बंट गया है. 

Tags: aradhana mishracongressUP Assembly Election 2027
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तनुश्री के सपोर्ट में उतरीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा

October 10, 2026

Navratri 2026: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नोट...

October 10, 2026

अमन गांधी ने काजी तौकीर पर क्या दिया विवादित बयान?

October 9, 2026

एक्स के टॉर्चर से फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस

October 9, 2026

पॉकेट फ्रेंडली इंटरनेशनल ट्रिप: ₹1 लाख में घूमिए 8 देश

October 9, 2026

Navratri 2026: 8 देवी मंदिर, जहां उमड़ता है भक्तों का...

October 8, 2026
UP Election 2027 से पहले कांग्रेस में कलह! लखनऊ दफ्तर में चले जूते-चप्पल, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की से मचा बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Election 2027 से पहले कांग्रेस में कलह! लखनऊ दफ्तर में चले जूते-चप्पल, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की से मचा बवाल
UP Election 2027 से पहले कांग्रेस में कलह! लखनऊ दफ्तर में चले जूते-चप्पल, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की से मचा बवाल
UP Election 2027 से पहले कांग्रेस में कलह! लखनऊ दफ्तर में चले जूते-चप्पल, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की से मचा बवाल
UP Election 2027 से पहले कांग्रेस में कलह! लखनऊ दफ्तर में चले जूते-चप्पल, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की से मचा बवाल
UP Election 2027 से पहले कांग्रेस में कलह! लखनऊ दफ्तर में चले जूते-चप्पल, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की से मचा बवाल