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4 बच्चों को काटकर लाश रूम में किया लॉक, मां हुई गायब, मंजर देख पुलिस के भी कांपे रूह

UP: रिपोर्ट्स के मुताबिक नियाज पिछले कई सालों से सऊदी अरब में काम कर रहा था और उसने वहीं एक पाकिस्तानी महिला से शादी की थी. पुलिस जांच में हत्या का शक है क्योंकि महिला अपने पति की दूसरी शादी के बारे में जानने के बाद तनाव में थी. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पूरी जांच कर रही है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 2, 2026 6:44:56 PM IST

अंबेडकरनगर में 4 बच्चों की हत्या से सनसनी
अंबेडकरनगर में 4 बच्चों की हत्या से सनसनी


UP: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां चार मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों बच्चों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. पुलिस को शक है कि उनकी मां ने ही उनकी हत्या की है. हालांकि, पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है. मृतक बच्चों की मां घर से लापता है और उसकी तलाश की जा रही है.

अंबेडकर नगर जिले के हेडक्वार्टर अकबरपुर के मीरानपुर मोहल्ले में शनिवार दोपहर 3 बजे एक चौंकाने वाली घटना हुई. चार छोटे बच्चों के खून से लथपथ शव एक घर के अंदर बिस्तर पर पड़े मिले. दरवाजा अंदर से बंद था और बच्चों की मां लापता बताई जा रही है. मृतक बच्चों की पहचान महरुआ निवासी नियाज के बेटे शफीक, सऊद, उमर और बेटी बयान के रूप में हुई है. परिवार मीरानपुर मोहल्ले में रहता था.

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क्या है मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नियाज़ पिछले कई सालों से सऊदी अरब में काम कर रहा था और उसने वहीं एक पाकिस्तानी महिला से शादी की थी. पुलिस जांच में हत्या का शक है क्योंकि महिला अपने पति की दूसरी शादी के बारे में जानने के बाद तनाव में थी. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पूरी जांच कर रही है.

एसपी ने क्या कहा?

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है. पुलिस अधीक्षक प्रीति सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक महिला अपने चार बच्चों की हत्या करके भाग गई है. उन्होंने बताया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, और महिला के भागने की जांच की जा रही है. महिला का पति सऊदी अरब में काम करता है और पिछले एक महीने से घर नहीं लौटा है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

Tags: Ambedkar NagarUP
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