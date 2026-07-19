Home > उत्तर प्रदेश > 17 बार चाकू घोंपकर चीर डाला सीना, नाले के पास सड़ने के लिए छोड़ दी लाश; ऐसे खुला कातिल बेटे का कच्चा चिट्ठा!

17 बार चाकू घोंपकर चीर डाला सीना, नाले के पास सड़ने के लिए छोड़ दी लाश; ऐसे खुला कातिल बेटे का कच्चा चिट्ठा!

संपत्ति विवाद और दूसरी शादी की रंजिश में एक बेटे ने अपने पिता की निर्ममता से हत्या कर दी. मामला अलीगढ़ का है जहां एक बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर पिता को 17 बार चाकू घोंपा और शव को ड्रेन के पास फेंककर फरार हो गया.

By: Kajal Jain | Published: July 19, 2026 6:38:29 PM IST

17 बार चाकू घोंपकर चीर डाला पिता का सीना, नाले के पास सड़ने के लिए छोड़ दी लाश; ऐसे खुला कलयुगी बेटे का कच्चा चिट्ठा!
17 बार चाकू घोंपकर चीर डाला पिता का सीना, नाले के पास सड़ने के लिए छोड़ दी लाश; ऐसे खुला कलयुगी बेटे का कच्चा चिट्ठा!


उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से एक सनसनीखेज मामलवा सामने आया है जहां एक बेटे ने संपत्ति विवाद की रंजिश में अपने ही पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और शव को ड्रेन के किनारे सड़ने के लिए फेंक दिया. बता दें कि क्वार्सी थाना क्षेत्र के पंजीपुर इलाके में 17 जुलाई की एक अज्ञात शव के मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मामले की तहकीकात की 24 घंटे के अंदर आरोपी बेटे को पकड़ लिया. फिलहाल आरोपी बेटे से पूछताछ की जा रही है. पुलिस हत्या के सटीक कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. 

क्या है पूरा मामला?

17 जुलाई को क्वार्सी थाना क्षेत्र में ड्रेन के पास जो शव बरामद हुआ था उसकी पहचान चंडौस क्षेत्र के नगला सरूआ निवासी बादशाह अली के तौर पर हुई. परिजनों को जानकारी मिली तो पुलिस में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस भी तलाश में जुट गई. कॉल डिटेल्स खंगाले, परिजन से रंजिश आदि की पड़ताल की, सीसीटीवी फुटेज तक ढूंढ निकाले और तकनीकी जांच में जो नाम सामने आया उसे सुन परिजनों के रौंगटे खड़े हो गए.

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क्यों कर दी अपने ही पिता की हत्या 

पुलिस ने जांच में पाया कि चंडौस क्षेत्र के नगला सरूआ निवासी बादशाह अली का बेटा ही उनका असली कातिल है. तकनीकी साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं. लेकिन पुलिस ने पुष्टि के लिए रिहान के साथ-साथ उसके एक साथ समीर को भी हिरासत में ले लिया. दोनों ने कड़ी पूछताछ की गई जिसमें पहले पीड़ित के बेटे रिहान और फिर उसके साथी समीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

संपत्ति विवाद में की पिता की हत्या

पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटे रिहान ने उगला कि उसके पिता ने मां को जिंदा रहते एक दूसरी महिला से शादी कर ली थी. यह घटना 7-8 साल पुरानी है. पिता की इस बेकद्री के जख्म मिटे नहीं थे बल्कि गहरे हो गए थे. पिता की दूसरी शादी के कारण घर में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी. पिता दोनों पत्नियों को एक साथ रखना चाहते थे लेकिन रिहान की मां और पहली पत्नी नगीना इसका विरोध करती थीं. विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट में पहुंचा. और सुनवाई के दौरान 6 महीने के अंदर नगीना का निधन हो गया.

दूसरी पत्नी की जिद ने भड़काई आग

आरोपी बेटे ने बताया कि मां की मौत के बाद पिता अपनी दूसरी पत्नी को घर लाने की तैयारी कर रहे थे. इतना ही नहीं, वो अपनी संपत्ति तक उस महिला के नाम करने की बात करने लगे जिससे आक्रोशित होकर बेटे ने अपने ही पिता के खिलाप साजिश रच डाली. पुलिस के अनुसार, जब पिता बादशाह अली कोर्ट की सुनवाई के लिए अलीगढ़ गए थे तो बेटा और उसका साथी नगला किला के पास ले गए. दोनों ने मिलकर पिता बादशाह अली की 17 बार चाकू से गोदकर हत्या कर दी. और शव को ड्रेन के किनारे फेंककर फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- चाकू घोंपकर गर्लफ्रेंड को उतारा था मौत के घाट, अगले दिन उसी जगह लटका मिला सनकी आशिक; कॉल रिकॉर्डिंग से खुले गहरे राज़!

Tags: crime newsFamily Disputehome-hero-pos-5Second MarriageUP Crime News
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