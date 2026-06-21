UP: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा; ‘SIT ध्यान रखे, कहीं जांच की रिपोर्ट ही…’, वायरल हुआ ट्वीट

हाल ही में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने SIT रिपोर्ट को लेकर तंज कसा है. चढ़ावे में गबन को लेकर भाजपा व राममंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग इन दिनों विपक्ष के निशाने पर हैं.

बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा के हिसाब में अनियमितताएं पाई गयी हैं, जिसके बाद से चढ़ावे की चोरी का पता लगाने के लिए SIT का गठन किया गया है और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की जांच हो रही है.

वायरल हुआ अखिलेश यादव का ट्वीट

इस प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को तंज कसते हुए एक्स पर कहा, “SIT ध्यान रखे… कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए. फिर कहेंगे 15 दिन और इंतज़ार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं.”

SIT ध्यान रखे… कहीं जाँच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। फिर कहेंगे 15 दिन और इंतज़ार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 21, 2026

इससे पहले भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने पहला ट्वीट किया था तब भी इसे लेकर खूब हंगामा हुआ और जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला. जानकारी के अनुसार SIT की टीम इस प्रकरण में पूछताछ कर लखनऊ लौट चुकी है और अब रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है. अनुमान जताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम सोमवार तक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है.

एसआईटी की टीम तैयार कर रही रिपोर्ट

गबन प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी लखनऊ पहुंच चुकी है. सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट लगभग 140 पन्नों की तैयार की गई है, जिसमें मामले से जुड़े विभिन्न तथ्यों और साक्ष्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है. बता दें कि एसआईटी के करीब 20 सहयोगी सदस्य अभी भी राम जन्मभूमि परिसर में ही मौजूद हैं और जांच से जुड़ी सभी सूचनाएं एकत्र कर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से भी एक बार फिर से पूछताछ की गई है. बंद कमरे में करीब तीन घंटे तक चली इस पूछताछ की वीडियोग्राफी भी हुई है.