रील नहीं ये है रियल पंचायत! सास से 16 साल बड़ी निकली प्रधानजी की बहू, यूपी में आया अजब मामला

Panchayat Viral Case: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आगरा जिले के बाह क्षेत्र में प्रधान की 29 वर्षीय बहू ने खुद की उम्र 65 वर्ष दिखाकर वृद्धावस्था पेंशन ले ली. यह सिलसिला काफी समय से चल रहा है. वह हजारों रुपये फ्रॉड करके गटक चुकी है. बताया जा रहा है कि इसमें परिवार के अलावा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का भी योगदान है. इस पूरे मामले के सामने आने के बाद फिलहाल इसकी जांच शुरू कर दी गई है.

सास से 16 साल बड़ी निकली बहू!

दरअसल, आगरा के बाह क्षेत्र में ग्राम प्रधान की बहू वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए सास से 16 साल बड़ी बन गई. बहू ने आधार कार्ड में उम्र 65 साल दिखाकर वृद्धावस्था पेंशन ले ली, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 29 साल है. बहू ने आधार कार्ड में 65 साल उम्र की जन्मतिथि से वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया. इसके बाद शक होने पर शुरुआती जांच में सारा मामला खुल गया. इसके बाद बहू ने पेंशन का लाभ भी लिया. इसकी शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से की गई है. उनके आदेश पर जांच शुरू कर दी गई है.

बहू ने किया आवेदन सामने आई सच्चाई

महिला मूला देवी विकास खंड बाह की ग्राम पंचायत तरासों की प्रधान हैं. उनकी बहू गौरी देवी की आधार कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी, 1961 दर्ज है. वहीं, मतदाता सूची में उनकी उम्र 29 वर्ष ही है. हकीकत में गौरी देवी की सास मूला देवी के आधार कार्ड में जन्म का वर्ष 1977 है. इस हिसाब से बहू का जन्म सास से 16 साल पहले का है. गलत उम्र से जनवरी 2022 में वृद्धावस्था की पेंशन के लिए गौरी देवी ने आवेदन किया.

प्रधान ने दिया अजब तर्क, अधिकारी बोले जांच होगी

उधर, इस पूरे मामले पर समाज कल्याण अधिकारी प्रभारी विजय लक्ष्मी मौर्या का कहना है कि पहले आयु की गणना आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि से की जाती थी. जांच हो रही है. सत्यापन में गलत तरीके से लाभ लेना पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. हैरत की बात यह है कि ग्राम प्रधान मूला देवी ने किसी भी तरह के फ्रॉड से इन्कार किया है. उनका कहना है कि शुरू से ही उनकी और बहू की तिथि यही दर्ज है.