यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 55 PCS अफसरों के तबादले; 5 विकास प्राधिकरणों के सचिव बदले

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 55 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इस बदलाव में पांच प्रमुख विकास प्राधिकरणों के सचिव भी बदल दिए गए हैं. इसके अलावा ADM, SDM और नगर निगम स्तर पर भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

किसे सौंपी गई जिम्मेदारी?

तबादलों के तहत अतुल कुमार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का सचिव बनाया गया है. वहीं, सुशील प्रताप सिंह को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA), विवेक मिश्रा को वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA), आलोक वर्मा को अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) और विनय सिंह को मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) का सचिव नियुक्त किया गया है.

ADM स्तर पर भी बदलाव

प्रशासनिक फेरबदल के तहत वेद प्रकाश मिश्रा को हापुड़ का ADM बनाया गया है. ज्ञान गुप्ता को CEO, अयोध्या तीर्थ परिषद की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, देवेंद्र सिंह को ADM ट्रांस गोमती, लखनऊ, राज मित्तल को ADM चंदौली और कुलदीप सिंह को ADM प्रोटोकॉल, वाराणसी नियुक्त किया गया है.

नगर निगम स्तर पर भी हुआ बदलाव