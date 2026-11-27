UP IPS Transfer 2026: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर IPS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. शुक्रवार 27 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत कुल 28 IPS अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस फेरबदल में पुलिस कमिश्नरेट से लेकर जोन, रेंज और जिला स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं. वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जैसे अहम शहरों के पुलिस कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं. इसके अलावा अयोध्या और मुरादाबाद के SSP समेत कई DIG, DCP और SP स्तर के अधिकारियों को नई तैनाती मिली है.

चार बड़े कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बदले गए

ट्रांसफर लिस्ट में सबसे बड़े बदलाव चार पुलिस कमिश्नरेट में देखे गए हैं. वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया को ADG एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर लखनऊ ट्रांसफर किया गया है.

गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को अब गाजियाबाद भेजा गया है. गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ को गौतमबुद्ध नगर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. इसके अलावा, लखनऊ रेंज की IG किरण एस. को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है.

ADG और DIG लेवल पर फेरबदल

ज़ोन और रेंज लेवल पर भी कई अधिकारियों को दूसरी जगह भेजा गया है. बरेली ज़ोन के ADG रमित शर्मा को लखनऊ ज़ोन का ADG बनाया गया है. लखनऊ ज़ोन के ADG प्रवीण कुमार का ट्रांसफर बरेली ज़ोन में किया गया है. DIG लेवल पर अलीगढ़ के प्रभाकर चौधरी को लखनऊ ज़ोन, सहारनपुर के अभिषेक सिंह को आगरा ज़ोन और आगरा के शैलेश कुमार पांडे को अलीगढ़ ज़ोन की ज़िम्मेदारी दी गई है. टेक्निकल सर्विसेज़ हेडक्वार्टर में तैनात DIG आशीष तिवारी को सहारनपुर ज़ोन का नया DIG बनाया गया है.

अयोध्या और मुरादाबाद के SSP भी बदले गए

ज़िला लेवल पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं. अयोध्या के SSP डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद का नया SSP बनाया गया है. मुरादाबाद के SSP सतपाल अब अयोध्या की ज़िम्मेदारी संभालेंगे.

कमिश्नर में तैनात DCP लेवल के अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है. कानपुर नगर के DCP दिनेश त्रिपाठी को प्रयागराज और प्रयागराज के DCP कुलदीप सिंह गुनावत को कानपुर नगर ट्रांसफर किया गया है. गौतम बुद्ध नगर की DCP सुनीति को DGP हेडक्वार्टर, लखनऊ का SP बनाया गया है. प्रीति यादव को 15वीं बटालियन PAC, आगरा का कमांडर और आकाश तोमर को पुलिस अकादमी, मुरादाबाद का SP बनाया गया है.

पुराने ट्रांसफर कैंसिल, कई अधिकारियों को नई ज़िम्मेदारी दी गई

सरकार ने 2020 बैच के तीन IPS अधिकारियों के पहले जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं और उन्हें नई पोस्टिंग दी है. पुनीत द्विवेदी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, गाजियाबाद, नीतू को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, लखनऊ और अमित कुमावत को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, आगरा बनाया गया है.

इसके अलावा, नरेंद्र कुमार सिंह को SP, PTC, सीतापुर, डॉ. अनिल कुमार पांडे को SP, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ और त्रिभुवन सिंह को SP, GRP हेडक्वार्टर, लखनऊ बनाया गया है. राजेश कुमार श्रीवास्तव को SP, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, सुशील कुमार शुक्ला को SP, PTS, गोरखपुर और अजीत कुमार सिन्हा को SP, पावर कॉर्पोरेशन, लखनऊ बनाया गया है.