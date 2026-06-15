लाउडस्पीकर से भजन बजाने पर साधु की हत्या, अब एनकाउंटर में ढेर हुआ आरोपी इसराइल; 1 लाख का था इनामी

बीते दिनों यूपी के उन्नाव में बांगरमऊ में साधु मिलनदास की निर्मम हत्या कर गई थी. अब पुलिस ने इस हत्या के मुख्य आरोपी और एक लाख के इनामी इजराइल को मुठभेड़ में मार गिराया. हालांकि, इस एनकाउंटर में स्वाट टीम का एक सिपाही भी घायल हो गया. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

कब हुआ एनकाउंटर?

उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के आगे ताजपुर गांव के पास साधु मिलनदास की हत्या के मुख्य आरोपी और एक लाख के इनाम इजराइल का एनकाउंटर कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक आज सोमवार यानी 15 जून को सुबह 5 बजे पुलिस और साधु की हत्या के आरोपी इजराइल की भिड़ंत हो गई और मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया. इस मुठभेड़ में स्वाट टीम का एक सिपाही भी घायल हुआ है. इसके अलावा बांगरमऊ कस्बा चौकी के प्रभारी न्यूटन कुमार सिंह बाल बाल बच गए.

एक अन्य आरोपी की तलाश जारी

आपको बता दें साधु मिलनदास की हत्या के बाद पुलिस ने यामीन, शफी, लल्ली और अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं मुख्य आरोपी इसराइल पर एक लाख का इनाम घोषित किया था, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया. इसके अलावा एक और आरोपी शानू अभी फरार है, जिसकी पुलिस खोजबीन कर रही है.

क्यों की थी साधु की हत्या?

9 जून को दोपहर के वक्त बांगरमऊ के घूरेटोला में एक मंदिर का निर्माण कर रहे साधु मिलनदास की इजराइल और अन्य आरोपियों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी थी. बताया जा रहा है कि साधु लाउडस्पीकर से भजन बजा रहा था. इसी से नाराज होकर आरोपियों ने साधु की निर्मम हत्या कर दी थी.

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