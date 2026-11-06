फिर रिश्ता शर्मसार! बीमार पति को घर पर छोड़ दामाद संग भागी सास, जाते-जाते समेट ले गई घर के जेवर

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रिश्ता शर्मसार कर देने वाली घटना घटी. अजगैन थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी मां पर दामाद के साथ फरार होने और घर से पुश्तैनी जेवर ले जाने का आरोप लगाया है. युवक के मुताबिक, उसकी मां बीमार पति को घर पर छोड़कर चली गई. इस मामले को लेकर आस पास के लोग हैरान हैं.

सास-दामाद के फरार होने पर बेटे ने पुलिस से लगाई गुहार

अजगैन थाना क्षेत्र के ओहरापुर कोडिया निवासी बिंदालाल ने एसपी को दी शिकायत में आरोप लगाया कि करीब 15 साल पहले उसके जीजा मिश्रीलाल ने उसकी बहन राजकुमारी की हत्या कर दी थी. उस वक्त बच्चों की कम उम्र के चलते उसकी मां चंद्रावती ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की. युवक का दावा है कि इसके बाद उसकी मां और जीजा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं. पिता ने इस रिश्ते का विरोध किया तो परिवार में आए दिन झगड़े होने लगे.

पुराने जेवर लेकर फरार

बिंदालाल के मुताबिक, 14 सितंबर 2026 को उसकी मां ने 10 बिस्वा जमीन अपने नाती अंकित के नाम कर दी थी. दो नवंबर को वह पिता के साथ जमीन के कागजात लेने हसनगंज रजिस्ट्रार कार्यालय गया था. वापस लौटने पर घर में मां नहीं मिली. जांच करने पर पता चला कि जमीन में गड्ढा खोदकर छिपाए गए परिवार के पुराने जेवर भी गायब थे.

क्या कार्रवाई हुई?

बिंदालाल के अनुसार, उसने दो नवंबर को अजगैन और सोहरामऊ थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद पांच नवंबर को एसपी से मिलकर दोबारा शिकायत दी और गायब जेवरों की बरामदगी के साथ आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की.

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