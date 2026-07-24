UP Crime: तीसरी पत्नी ने पार की दरिंदगी की सारी हद, पति को जिंदा जलाया; बेटी ने किया हैरान करने वाली खुलासा

UP Crime: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सदर थाना इलाके के कल्याणी मोहल्ला से एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है. 56 साल के हृदेश तिवारी पर आरोप है कि उनकी तीसरी पत्नी रानू और उनके ससुराल वालों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया. बुरी तरह जले हुए हृदेश तिवारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक की बेटी सोनम की पुलिस को दी गई शिकायत और बयानों से इस भयानक घटना की भयानक बातें सामने आईं. सोनम ने बताया कि उनकी असली मां की मौत 2023 में हो गई थी. इसके बाद, अक्टूबर 2024 में, उनके पिता हृदेश तिवारी ने रानू नाम की एक महिला से कोर्ट मैरिज कर ली. यह रानू की तीसरी शादी थी, क्योंकि उनके पिछले पति की मौत हो चुकी थी और दूसरे ने उन्हें छोड़ दिया था.

आरोप है कि शादी के बाद से ही रानू हृदेश को ब्लैकमेल कर रही थी और लगातार उन पर पैसे और प्रॉपर्टी अपने नाम करने का दबाव बना रही थी. दबाव में आकर हृदेश उन्हें आधा बिस्वा प्लॉट देने के लिए तैयार हो गए.

रजिस्ट्रेशन वाले दिन ही रची गई खौफनाक साज़िश

यह जुर्म गुरुवार को किया गया, जिस दिन साज़िश की रजिस्ट्री होनी थी. बेटी सोनम के मुताबिक, गुरुवार दोपहर जब उसके पिता बाथरूम गए, तो उसकी सौतेली माँ रानू और उसके मायके से आए रिश्तेदारों ने उन पर आग लगाने वाली कोई चीज डालकर आग लगा दी. जब आस-पास के लोगों ने हृदयेश को जलते देखा, तो आरोपी महिला ने खुद को बचाने के लिए आग बुझाने का नाटक किया. इस दौरान वह भी मामूली रूप से जल गई और अभी ज़िला अस्पताल में भर्ती है.

पुलिस का बयान: सौतेली मां के खिलाफ केस दर्ज

सिटी इंचार्ज चंद्रकांत ने बताया कि मृतक हृदयेश तिवारी की बेटी सोनम की लिखी हुई शिकायत के आधार पर आरोपी सौतेली माँ रानू के खिलाफ़ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है, और जली हुई महिला का पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा है.