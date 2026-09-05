मायके आते ही ऐसा मचल गया मन, बाजार जाने के बहाने घंटों मनाने लगी रंगरलियां… भनक लगी तो पति ने किया ऐसा कांड, लाश भी नहीं मिली!

Husband Killed Wife Extra Marital Affair: उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक शादीशुदा रिश्तों में प्यार, शक और खौफनाक गुस्से की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अवैध संबंधों के शक में एक पति ने अपनी अर्धांगिनी की बेरहमी से हत्या कर दी. यह पूरी वारदात गंगा के पुल पर हुई थी जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला सिर्फ इतना था कि पति को लगता था कि उसकी पत्नी किसी और से फोन पर बात करती है. इस बात पर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. शुक्रवार को पति सुजीत अपनी पत्नी ऊषा को उसके मायके मरोउन्धा मंजवारा से बाइक पर लेकर घर लौट रहा था. रास्ते में गंगा ब्रिज पर दोनों के बीच फिर से बहस हुई और गुस्से में अंधे हो चुके सुजीत ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी ही जीवनसंगिनी को बहती गंगा में धकेल दिया. इसके बाद शातिर पति ने नाटक करते हुए घर फोन किया कि उषा ने खुद छलांग लगाई है. लेकिन जब लड़की के घरवाले मौके पर पहुंचे और पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो पति का झूठ टिक नहीं पाया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस अब मोटरबोट की मदद से नदी में उषा की तलाश कर रही है.

आए दिन शक करता था, फोन कॉल से छिड़ा विवाद

कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव के रहने वाले 21 साल के सुजीत की शादी दो साल पहले 19 साल की उषा से हुई थी. दोनों की कोई संतान नहीं थी और अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे. शुक्रवार की सुबह सुजीत अपनी पत्नी के साथ सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मरावंडा मंजवारा गांव अपनी ससुराल पहुंचा था. वजह यह थी कि उसका साला मोनू राजपूत, जो वहीं रहता था, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था. सुजीत और उषा उसी का हाल-चाल जानने गए थे. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पति के दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी. शाम करीब छह बजे दोनों पति-पत्नी अपनी बाइक से घर के लिए निकले. किसे पता था कि यह सफर उषा का आखिरी सफर साबित होने वाला है.

पुल से गंगा में फेंका, जुर्म छिपाने के लिए किया गुमराह

सफर के दौरान रास्ते में गंगा नदी के पुल पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर फिर से बहस छिड़ गई. गुस्से से पागल सुजीत ने अचानक बाइक रोकी. इससे पहले कि उषा कुछ समझ पाती, उसने अपनी पत्नी को उठाया और सीधे गंगा नदी में फेंक दिया. पानी में डूबने के बाद जब सनसनी फैली, तो शातिर सुजीत ने तुरंत अपनी मां सुमन को फोन किया और पूरी तरह झूठ बोलते हुए कहा कि उषा खुद ही नदी में कूद गई है. जब उषा के पिता विनोद और परिवार वाले मौके पर पहुंचे, तो मामला वैसा लग नहीं रहा था जैसा कि उनका दामाद बता रहा था. इसलिए उन्होंने दामाद के खिलाफ साजिश के आरोप लगाए. जब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो गुमराह करने के लिए गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन सफीपुर कोतवाली पुलिस की पूछताछ के आगे उसका ढोंग ज्यादा देर नहीं टिक सका और उसने सच उगल दिया.

पुलिस ने कसी लगाम तो कबूला सच

शुरुआत में पुलिस को भी कहानी थोड़ी अजीब लगी. जब खाकी ने थोड़ी सख्ती दिखाई और पूछताछ के पेंच कसे, तो सुजीत का सारा झूठ हवा हो गया. उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसे शक था कि उषा का किसी और से चक्कर चल रहा है और वह मायके में भी किसी युवक से फोन पर लंबी बातें करती थी. बुधवार को भी इसी बात को लेकर दोनों में जमकर झगड़ा हुआ था. सुजीत ने बताया कि पत्नी जिद करके मायके आई थी और फिर बाजार जाने का बोलकर काफी देर से लौटी थी, जिससे उसका शक और ज्यादा पक्का हो गया था. इसी गुस्से में उसने रास्ते में यह खौफनाक कदम उठा लिया.

गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन जारी

घटना की सूचना मिलने के बाद सफीपुर कोतवाली के प्रभारी संदीप मिश्रा पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अंधेरा होने की वजह से रात में गोताखोरों को नदी में उषा की तलाश करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वह नहीं मिल सकी. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और उसके माता-पिता के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. सुबह होते ही मोटर बोट की मदद से गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा ताकि उषा का कुछ पता चल सके. तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पिता की शिकायत के आधार पर सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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