Unnao Accident: उन्नाव में खौफनाक मंजर! ट्रक ने बाइक सवार परिवार को कुचला, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Unnao Accident: उन्नाव में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसे जानने के बाद आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, बुधवार रात को कानपुर-लखनऊ हाईवे पर, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे ट्रकों की पहले एक ट्रेलर से टक्कर हुई इसकी बाद फिर वो एक मोटरसाइकिल पर सवार पति-पत्नी और उनके दो बच्चों को तेज रफ़्तार में कुचलते हुए निकल गए. ये हादसा इतना खौफनाक था कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई. हलाकि उनकी 12 साल की बेटी की जान बच गई.

जश्न के बाद कैसे छाया मातम

इस हादसे के बाद हाईवे पर लगभग एक घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा. इस दौरान पुलिस ने गाड़ियों को हटाया और ज़रूरी कार्रवाई की. 35 साल का पुलिसकर्मी, जो अजगैन कस्बे का रहने वाला था, और उसकी 32 साल की पत्नी रितु, बुधवार को रितु के चचेरे भाई की शादी में गए थे. पुलिसकर्मी अपनी पत्नी रितु, नौ साल की बेटी अनुराधा, छह साल के बेटे रुद्र और 12 साल की बेटी नैन्सी के साथ लखनऊ के बंथरा इलाके के दयालखेड़ा गांव में फंक्शन में गया था.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक शादी की रस्मों के बाद, रात करीब 11 बजे, वीरेंद्र होने पूरे परिवार के साथ मोटरसाइकिल पर घर के लिए निकले. उनके साले, अजगैन के जालिमखेड़ा के रहने वाले रंजीत, अपनी बेटी नैन्सी के साथ दूसरी मोटरसाइकिल पर उनके पीछे आ रहे थे. वीरेंद्र रंजीत का इंतज़ार करने के लिए कानपुर-लखनऊ हाईवे पर भल्लाफार्म के पास रुके. इसी दौरान, लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहे एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने एक ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे ज़ोरदार टक्कर हुई और वीरेंद्र की मोटरसाइकिल उससे टकरा गई. जिसके बाद चरों की मौत हो गई.

