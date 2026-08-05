Home > उत्तर प्रदेश > यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, कैंसर से लड़ रहे थे जंग; समर्थकों में छाया सन्नाटा.

यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, कैंसर से लड़ रहे थे जंग; समर्थकों में छाया सन्नाटा.

By: Shivani Singh | Published: August 5, 2026 10:41:36 PM IST

यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, कैंसर से लड़ रहे थे जंग; समर्थकों में छाया सन्नाटा.


रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बसपा (BSP) विधायक उमाशंकर सिंह के निधन की खबर सामने आते ही बुधवार रात पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

नगरा ब्लॉक के खनवार गांव के रहने वाले उमाशंकर सिंह लगातार तीन बार से रसड़ा के विधायक थे. वह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था.

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इससे पहले फरवरी 2026 में भी उनकी सेहत को लेकर खबरें सामने आई थीं. जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, रसड़ा और पूरे बलिया क्षेत्र में उनके समर्थकों और शुभचिंतकों के बीच सन्नाटा पसर गया. विधायक उमाशंकर सिंह के जाने की पुष्टि के बाद से पूरे इलाके में मातम का माहौल है.

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