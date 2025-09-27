योगी राज में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घटना से दल उठा गांव
Home > उत्तर प्रदेश > योगी राज में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घटना से दल उठा गांव

योगी राज में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घटना से दल उठा गांव

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर से बीजेपी नेता की हत्या (BJP Leader Murder Case) का मामला सामने आया है. जहां, बीजेपी नेता प्रमोद भड़ाना (Pramod Bhadana) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 27, 2025 5:58:37 PM IST

मेरठ में बीजेपी नेता प्रमोद भड़ाना की गोली मारकर हत्या
मेरठ में बीजेपी नेता प्रमोद भड़ाना की गोली मारकर हत्या

BJP leader Pramod Bhadana murdered case: योगी सरकार में लगातार हो रही नेताओं की हत्या कोई आम बात नहीं है. एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मेरठ में बीजेपी नेता प्रमोद भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. आखिर हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है इस खबर में पढ़िए. 

क्या है वारदात का पूरा मामला 

मेरठ के किठौर थानाक्षेत्र के गांव भड़ौली में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री और बीडीसी सदस्य प्रमोद कुमार भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस वारदात को गांव के ही रॉबिन गुर्जर ने अंजाम दिया है. 

वारदात के पीछे की साजिश 

पुलिस के मुताबिक, इस हत्या के पीछे तीन दिन पहले हुए नानपुर फायरिंग मामले की पुरानी रंजिश बताई जा रही है. यह घटना सुबह की है, जब प्रमोद कुमार भड़ाना खेत में चारा लेने गए थे तभी उन पर जानलेवा हमला किया गया. आरोपी रॉबिन गुर्जर ने मौके का फायदा उठाकर बीजेपी नेता को गोली मार दी. दूसरा हमला, जब प्रमोद को गाड़ी से अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो आरोपी रॉबिन ने उनकी कार पर भी फायरिंग की. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. गांव में फायरिंग की इस घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है. इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे उनके गांव पहुंचा और मृतक प्रमोद के घर पर भी कई राउंड फायरिंग की.

आखिर क्या है रंजिश का कारण

इस वारदात का मुख्य कारण हापुड़ के नानपुर गांव में तीन दिन पहले हुई फायरिंग की घटना बताई जा रही है. उस घटना के बाद प्रमोद भड़ाना और ग्राम प्रधान सतीश का बेटा, पीड़ित पक्ष के साथ मिलकर गढ़मुक्तेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, बस इसी बात को लेकर आरोपी रॉबिन गुर्जर और मृतक के बीच तनाव देखने को मिला था. 

कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने घटना के बाद आरोपी रॉबिन गुर्जर के पिता तरसपाल और उसके साथी विनय गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. सूत्रों के मुताबिक, नानपुर फायरिंग मामले में गढ़ पुलिस ने विनय गुर्जर को गिरफ्तार कर तरसपाल को थाने में बैठा रखा था, जिससे रॉबिन गुस्से में था और उसने प्रमोद भड़ाना की हत्या कर दी.  इस हत्याकांड के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, फिलहाल पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. 

Tags: BJP Leadercrime newsMeerutPramod BhadanaRobin Gujjaruttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
योगी राज में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घटना से दल उठा गांव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

योगी राज में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घटना से दल उठा गांव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

योगी राज में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घटना से दल उठा गांव
योगी राज में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घटना से दल उठा गांव
योगी राज में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घटना से दल उठा गांव
योगी राज में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घटना से दल उठा गांव