योगी राज में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घटना से दल उठा गांव

BJP leader Pramod Bhadana murdered case: योगी सरकार में लगातार हो रही नेताओं की हत्या कोई आम बात नहीं है. एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मेरठ में बीजेपी नेता प्रमोद भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. आखिर हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है इस खबर में पढ़िए.

क्या है वारदात का पूरा मामला

मेरठ के किठौर थानाक्षेत्र के गांव भड़ौली में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री और बीडीसी सदस्य प्रमोद कुमार भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस वारदात को गांव के ही रॉबिन गुर्जर ने अंजाम दिया है.

वारदात के पीछे की साजिश

पुलिस के मुताबिक, इस हत्या के पीछे तीन दिन पहले हुए नानपुर फायरिंग मामले की पुरानी रंजिश बताई जा रही है. यह घटना सुबह की है, जब प्रमोद कुमार भड़ाना खेत में चारा लेने गए थे तभी उन पर जानलेवा हमला किया गया. आरोपी रॉबिन गुर्जर ने मौके का फायदा उठाकर बीजेपी नेता को गोली मार दी. दूसरा हमला, जब प्रमोद को गाड़ी से अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो आरोपी रॉबिन ने उनकी कार पर भी फायरिंग की. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. गांव में फायरिंग की इस घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है. इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे उनके गांव पहुंचा और मृतक प्रमोद के घर पर भी कई राउंड फायरिंग की.

आखिर क्या है रंजिश का कारण

इस वारदात का मुख्य कारण हापुड़ के नानपुर गांव में तीन दिन पहले हुई फायरिंग की घटना बताई जा रही है. उस घटना के बाद प्रमोद भड़ाना और ग्राम प्रधान सतीश का बेटा, पीड़ित पक्ष के साथ मिलकर गढ़मुक्तेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, बस इसी बात को लेकर आरोपी रॉबिन गुर्जर और मृतक के बीच तनाव देखने को मिला था.

कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने घटना के बाद आरोपी रॉबिन गुर्जर के पिता तरसपाल और उसके साथी विनय गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. सूत्रों के मुताबिक, नानपुर फायरिंग मामले में गढ़ पुलिस ने विनय गुर्जर को गिरफ्तार कर तरसपाल को थाने में बैठा रखा था, जिससे रॉबिन गुस्से में था और उसने प्रमोद भड़ाना की हत्या कर दी. इस हत्याकांड के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, फिलहाल पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.