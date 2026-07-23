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ट्रैफिक नियम तोड़े, 7 हजार का चालान बनने वाला था… लेकिन फिर आया ऐसा प्रस्ताव जिसने सबको चौंका दिया

Traffic Police Viral Story: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर का अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. चार लोगों को एक स्कूटी पर सफर करते देख टीएसआई अफाक खान ने उन्हें रोका. नियमों के अनुसार उनका 7 हजार रुपये तक का चालान बन सकता था, लेकिन अफसर ने उन्हें जुर्माने की जगह 8 पेड़ लगाने, हेलमेट पहनने और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की शर्त रखी.

By: Ranjana Sharma | Published: July 23, 2026 1:42:17 PM IST

7 हजार का चालान या 8 पेड़ लगाने की शर्त!
7 हजार का चालान या 8 पेड़ लगाने की शर्त!


Traffic Police Viral Story: सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस अक्सर चालान और जुर्माने की कार्रवाई करती है, लेकिन कन्नौज में एक ट्रैफिक अधिकारी ने नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए अलग ही तरीका अपनाया. यहां ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर (TSI) अफाक खान ने नियमों का उल्लंघन कर रहे स्कूटी सवारों को न सिर्फ रोका, बल्कि उन्हें पर्यावरण और सड़क सुरक्षा से जोड़ने वाली ऐसी शर्त दी, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है. Bयह मामला तब सामने आया जब टीएसआई अफाक खान की नजर एक ऐसी स्कूटी पर पड़ी, जिस पर एक-दो नहीं बल्कि चार लोग सवार थे. यह न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन था, बल्कि सड़क पर बड़ा हादसा भी करा सकता था.

एक स्कूटी पर चार सवारी, न हेलमेट और न ही ड्राइविंग लाइसेंस

जानकारी के अनुसार, टीएसआई अफाक खान अपनी ड्यूटी के दौरान सड़क से गुजर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक स्कूटी को देखा, जिस पर चार लोग बैठे हुए थे. जांच करने पर पता चला कि स्कूटी चला रहे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहन रखा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. यातायात नियमों के अनुसार इस तरह के उल्लंघन पर कई धाराओं में कार्रवाई की जा सकती थी और कुल मिलाकर लगभग 7 हजार रुपये तक का चालान बन सकता था. ऐसे में युवकों को भी लगा कि अब उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.

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किसान होने की बात सुनी

जब ट्रैफिक अधिकारी ने चालान की प्रक्रिया शुरू की तो स्कूटी सवारों ने खुद को किसान बताया. इसके बाद अफाक खान ने केवल जुर्माना लगाने के बजाय उन्हें जागरूक करने का रास्ता चुना. टीएसआई ने उनसे कहा कि यदि वे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर दिखाएं, हेलमेट पहनें और 8 पेड़ लगाएं, तो उनका चालान माफ किया जा सकता है. यह प्रस्ताव सुनकर स्कूटी सवार भी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत इस शर्त को मान लिया.

पेड़ लगाओ, हेलमेट पहनाओ और चालान से बच जाओ

अफाक खान ने युवकों से कहा कि वे न केवल पेड़ लगाएं, बल्कि उसका वीडियो बनाकर भी दिखाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेड़ वास्तव में लगाए गए हैं. युवकों ने इस शर्त को स्वीकार किया और बाद में पेड़ लगाने के साथ-साथ हेलमेट और लाइसेंस की व्यवस्था भी की. इसके बाद उन्हें चालान से राहत दे दी गई. इस पहल का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि लोगों में जिम्मेदारी और जागरूकता पैदा करना था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. टीएसआई अफाक खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने युवाओं को जागरूक करने का नया तरीका अपनाया और स्कूटी सवारों ने बिना किसी देरी के उनकी बात मान ली. वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. रिपोर्ट के अनुसार वीडियो पर 24 लाख से अधिक व्यूज और 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं.

यूजर्स बोले- ऐसी सजा हर जगह लागू होनी चाहिए

वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट कर टीएसआई की सोच की तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि जुर्माने से ज्यादा असर ऐसे सामाजिक कार्यों से पड़ता है. एक यूजर ने लिखा कि यह बहुत अच्छा फैसला है और इससे लोगों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी. दूसरे यूजर ने कहा कि ऐसी सजा के लिए अधिकारी को सलाम है. वहीं कई लोगों ने मांग की कि ट्रैफिक जागरूकता के लिए देशभर में ऐसे प्रयोग किए जाने चाहिए.

सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं टीएसआई अफाक खान

कन्नौज के टीएसआई अफाक खान सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी लोकप्रिय हैं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स हैं और वे अक्सर ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले वीडियो साझा करते रहते हैं. उनका उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाना भी है. यही वजह है कि उनका यह अनोखा अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

Tags: traffic police viral story
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