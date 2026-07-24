एक ट्रैफिक चालान और सड़क पर हंगामा… रोड पर आत्मदाह करने लगा ऑटो ड्राइवर, कटा बवाल

Traffic Fine Dispute: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने एक ऑटो का चालान किया, तो ड्राइवर ने इसका विरोध किया. जब पुलिसकर्मी नहीं माना, तो उसने आत्मदाह करने तक की कोशिश की. आसपास के लोग कुछ समझ पाती, उससे पहले उसने अपने ऊपर कोई ज्वलनशील तरल पदार्थ डाल लिया. पुलिस ने आनन-फानन में चालक को पकड़कर रोक लिया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.

क्या है मामला?

ये मामला उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली की बताई जा रही है. जहां कुछ ही दूरी पर ये बवाल हुआ. जानकारी के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस ने एक थ्री व्हीलर ऑटो का चालान किया था. उसके ऐसा करने से ऑटो ड्राइवर नाराज हो गया और भड़क गया. उसका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस ने बिना किसी कारण उसका चालान काटा है. वो पुलिसकर्मी से बहस करने लगा. बहस थोड़ी ही देर में गंभीर हो गई.

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पुलिस ने किया बचाव

आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही ऑटो चालक ने गुस्से में अपने पास रखे तेल को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया. जैसे ही उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की, तो आनन-फानन में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और होमगार्ड तुरंत हरकत में आए. पुलिसकर्मियों ने फटाफट ऑटो चालक को पकड़ा और आग लगाने से रोका. इसके बाद चालक को कोतवाली ले जाकर समझाने की कोशिश की.

थाने के बाहर भी किया विरोध

हालांकि इसके बावजूद भी ऑटो चालक का विरोध खत्म नहीं हुआ. उसने थाने के बाहर निकलकर काफी हंगामा किया. वो जमीन पर लेटकर पुलिस वालों पर अन्याय का आरोप लगाने लगा. लोग उसे देखकर वीडियो बनाने लगे. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. वीडियो में देखा गया कि चालक कभी पुलिस से बहस कर रहा था, तो कभी जमीन पर लेटा हुआ था. वीडियो में देखा गया कि पुलिसकर्मी उसे हटाने की कोशिश कर रही है लेकिन व्यक्ति वहां से हटा नहीं. इसके बाद पुलिस ने ऑटो चालक को चेतावनी देकर छोड़ दिया.

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